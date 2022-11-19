台北喜來登十二月藍色聖誕夜 雪橇、禮物盒、聖誕樹繽紛亮相

歡度溫馨佳節，今年台北喜來登與日本頂級名菓代表YOKU MOKU合作，以品牌經典藍色調、訂製禮物盒及銀白雪橇打造室內必拍打卡景點，12月23日至25日晚間還有安排「不插電音樂夜」感受節慶的浪漫氛圍。The Deli則端出爐烤牛肉、火雞等美味禮籃，以及多款節慶限定的歐式糕點與精緻蛋糕。平安夜及聖誕節當晚，義式餐廳比薩屋與十二廚自助餐廳也獻上多款節慶佳餚共歡慶，客房則推出兩款住房專案「微醺聖誕夜」入住享用傳統過節必備的水果熱紅酒，「溫馨聖誕」則可享經典火雞禮籃。活動期間全館消費達門檻皆可獲得YOKU MOKU人氣經典禮盒作為聖誕贈禮，為旅人打造溫暖回憶。

12/1-12/25 聖誕假期住房專案，歐式經典熱紅酒禮盒歡慶

國外聖誕節必嚐的水果熱紅酒，飄著肉桂、檸檬馨香是代表佳節的暖甜滋味。台北喜來登12月1日起開放預訂限量「微醺聖誕夜」一泊一食，入住寬敞舒適主管客房每晚8,888元起，即贈全新打造的「聖誕熱紅酒禮盒」，精選榮獲多項大獎、酒體圓融、帶有黑櫻桃、黑胡椒及可可等多層次香氣的智利酒莊鑑賞家「Cono Sur Tocornal Merlot拓克諾梅洛紅酒」作為基底，搭配「北歐雪國香料包」肉桂、丁香、八角、檸檬乾等多樣香料，輕鬆調配品味酸甜醇香，禮盒內更贈送繽紛裝飾與新鮮聖誕花材可作為家中聖誕佈置。另外，The Deli也有單獨販售熱紅酒禮盒，期間限定每組990元，不管送禮還自用都適合，為佳節更添應景自製樂趣。未滿18歲禁止飲酒。

另11月21日起也開放預訂「溫馨聖誕」一泊一食，12月25日前入住舒適客房每晚8,888元起，在房內享受「香烤火雞繽紛共享組」重達4公斤的香烤火雞、松露奶油玉米、龍蝦起司通心麵、煙燻鮭魚綜合時蔬沙拉、栗子葡萄雞肝麵包餡、杏仁奶油國王派等多樣海陸美饌，以派對佳餚締寫深刻回憶篇章，專案需入住日三天前預訂並須另加15.5%稅金。

12/24、12/25 義大利慶祝美食美酒助陣、自助餐加碼戰斧、火雞、龍蝦

佳節將至，美味大餐不可少，比薩屋將義大利人的慶祝美食搬上桌，集合煙燻鮭魚凱薩沙拉、蒜味薄餅搭配醃番茄與瑞可塔起司醬、酥炸海鮮與18個月熟成的塞雷諾蜜瓜火腿，四款前菜開啟味蕾。「無花果燻鴨比薩」新鮮無花果中和燻鴨鹹味，淋上巴薩米可醋，風味層次豐富。「炭烤小管橄欖義大利麵」新鮮澎湖小管以迷迭香、百里香等窯烤，彈牙麵條酸爽鮮美。主菜「慢烤松露風味竹地雞」由主廚精選取經法國布列斯雞飼養的竹地雞，皮脆肉彈口感是其最大特色，以自製松露蘑菇醬細心塗抹於雞肉皮層，墊上新鮮迷迭香烘烤，金黃多汁散發松露香，搭配經典莓果醬酸甜可口，餐後則送上「聖誕樹幹蛋糕」畫上完美句點。比薩屋聖誕四人分享餐，每套6,000元+10%。

比薩屋12月24日起至31日也特別推出「歡慶年末特調」，包含「夏日聖誕」酒體呈現清爽綠色，以百香果、哈密瓜香甜酒為底，加入鳳梨及檸檬汁，入口果香四溢，輕鬆感受南半球聖誕熱情氛圍。顏色夢幻的「雪花」則以紫蘇燒酒、麝香葡萄酒、梅酒及桂釀調製，再點綴如雪花散落的糖霜，多層次賦予調酒更細緻風味。「白鬍子」以威士忌及蘭姆酒為基底，搭配香氣十足的花生及濃郁太妃糖鮮奶油，香醇的奶泡溫柔輕吻唇邊，完美演繹暖冬氛圍，每杯380元+10%。未滿18歲禁止飲酒。

饕客喜愛的十二廚平安夜及聖誕節晚餐餐檯將加碼豐盛節慶美食，鮮嫩多汁的「爐烤美國安格斯戰斧牛肋眼」、「美式炭烤豬肋排」及歡慶必備「爐烤火雞」搭配栗子雞肝麵包、橙香蔓橘醬及黑椒火雞醬。當晚更特別加碼「每人半隻焗烤龍蝦」，甜點區也將推出多款造型俏皮可愛的聖誕點心，每位1,890元+10%。

來自東京的精品甜點YOKU MOKU，奶香濃郁的雪茄蛋捲聞名全球，今年台北喜來登與其合作12月23日至25日於比薩屋與十二廚用餐達門檻及贈「YOKU MOKU夏威夷豆巧克力餅乾」，或於平安夜入住即可獲贈「YOKU MOKU迷你雪茄蛋捲」。

12/23-12/25 不插電聖誕夜，經典組曲獻唱

台北喜來登與日本頂級名菓代表YOKU MOKU今年聖誕攜手合作，以品牌經典的深藍、白色打造聖誕樹及訂製禮物盒妝點大廳空間，擺上銀白雪橇增添溫暖氛圍，讓不管是商務族、家庭及三五好友為美好時刻打卡留念。悠揚曲調透過明亮歌聲感動心意，12月23日至25日晚間5點30分至6點15分，將邀請「集思音樂」於大廳為賓客獻唱多首聖誕經典歌曲，動人音色營造歡欣節慶氣氛。平安夜晚餐時段，也特別安排聖誕老公公與小天使，一同至館內各餐廳派送糖果，將歡樂甜蜜的氣氛分享給每一位賓客。

12/1-12/30 攜手獻愛，捐款百元送導盲犬娃娃

充滿感恩的12月，寒舍集團延續多年公益傳統，12月1日起於五館飯店設立捐款箱，樂捐100元即可獲得導盲犬磁鐵娃娃，募得所有款項將全數贈予「台灣導盲犬協會」。12月10日下午於台北喜來登更邀請協會於大廳提供專業宣導，讓賓客近距離接觸導盲犬，以行動支持台灣導盲犬培訓以及打造盲人友善環境，將溫暖心意轉化成實際的愛。