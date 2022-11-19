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不滿Guess櫥窗竊其畫作 神秘藝術家班克西號召扒手光顧

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/19 17:23
Guess櫥窗擅用班克西畫作擲花者（圖／路透）  
Guess櫥窗擅用班克西畫作擲花者，緊急遮蓋（圖／路透）

Guess櫥窗擅用班克西畫作擲花者（圖／路透）  

Guess櫥窗擅用班克西畫作擲花者，緊急遮蓋（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）神龍見首不見尾的英國街頭藝術家班克西（Banksy），每回公佈新作，無不引起討論，昨（18）日他的一則貼文，倒不是揭曉新作品，而是批評美國時尚品牌Guess盜用其畫作，更號召竊賊光顧店家，替他討回公道。

班克西在Instagram分享了一張倫敦市中心攝政街上的一家Guess門市，櫥窗中的假人模特兒後方，用了其塗鴉舊作《擲花者》（Flower Thrower）作為背景。Guess在網站中指出，新系列望能提供班克西迷買得起的塗鴉服飾。

不滿Guess櫥窗竊其畫作 神秘藝術家班克西號召扒手光顧
擲花者（圖／美聯社）

有著高達1,167萬名IG粉絲的班克西，貼文說道，「扒手注意，請至攝政街Guess。他們未徵得我同意，就擅用了我的畫，那你們對他們的服飾做同樣的事，也是剛好而已吧？」貼文一出，店家旋即以布幕遮住櫥窗展示。

班克西作風神秘，至今無人知曉他的真正身分。他以社會議題為念，在世界各地留下創意塗鴉作品，每每帶來驚喜、發人省思。

上週他才公佈了在烏克蘭的多幅塗鴉，展現對烏國的支持。在飽受戰火蹂躪的斷壁殘垣中開出藝術的花，令人感動。他昨日也公布了在當地的創作過程影片，其中一名母親說道，「我們已流了太多淚，再也哭不出來了」。淡漠的表情，配上後方遭炮擊的屋垣，一名網友留言，「聽了心都碎了」。

延伸閱讀：拍賣會自毀成碎紙 班克西畫作 《垃圾桶裡的愛》拍出新天價

不滿Guess櫥窗竊其畫作 神秘藝術家班克西號召扒手光顧

不滿Guess櫥窗竊其畫作 神秘藝術家班克西號召扒手光顧

不滿Guess櫥窗竊其畫作 神秘藝術家班克西號召扒手光顧
班克西烏克蘭塗鴉（圖／美聯社）
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2022/11/11 12:28

更新時間 : 2022-11-19 18:04 GMT+08:00

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