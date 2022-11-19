滴血驗病世紀大騙局 女版賈伯斯、Theranos創辦人遭重判11年

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）有女版賈伯斯（Steve Jobs）之稱的美國生技公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes），當初以「滴血便能驗病」的驚世科技成為矽谷傳奇，最後證明一切都是招搖撞騙。昨（18）日她被依詐欺罪嫌重判11年3個月，法官欲藉此例以儆效尤，讓日趨紙醉金迷、欺詐成性的矽谷，重拾科技殿堂之初心。

綜合美聯社、CNN報導，霍姆斯原本面臨最高20年刑期，聯邦檢察官求處15年。今次判決雖較檢方求處的15年為輕，卻遠遠重於霍姆斯律師團隊尋求的18個月。由於霍姆斯大腹便便，即將臨盆，家中還有一歲幼子，其團隊原盼法官能法外施恩，讓她在家中服刑，判決之重出乎意料。

今年38歲的霍姆斯，2003年創立Theranos，號稱發明了一種器材，只需幾滴血，就能驗出多種疾病。此一劃時代的血液檢驗科技吸引了許多知名投資人，吸金規模達9億4,500萬美元，包括媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch），董事會成員更有前美國國務卿舒茲（George Shultz）及季辛吉（Henry Kissinger）等人。

在顛峰時期， Theranos市值一度高達90億美元，霍姆斯也躍上各大商業雜誌，她的起家故事，加上常以黑色高領衣亮相，為其贏得女版賈伯斯的封號。註：蘋果創辦人賈伯斯生前喜卓黑色高領衫。

在吹哨人爆料後，華爾街日報記者凱瑞魯（John Carreyrou）深入調查，揭發了這世紀騙局，集結出書《惡血：矽谷獨角獸的醫療騙局！深藏血液裡的祕密、謊言與金錢》（Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup），在多國出版，轟動一時。

檢方將此詐騙案稱作是矽谷史上最惡劣的白領犯罪，以長達46頁起訴書，籲法官釋出訊息，匡正風氣，讓矽谷一改30年來養成的自大夸誕惡習。霍姆斯須於2023年4月27日前入監，讓她可產後再服刑，這也是法官最後的仁慈了。

法官戴維拉（Edward Davila）說道，Theranos一案充斥狂妄與謊言，「霍姆斯的道德感究竟哪去了？」在宣判前，他語帶傷感地表示，矽谷從農業中心搖身一變成為新創大熔爐，成為未來科技金童實現理想、改變世界的舞台，仰仗的是「誠實不欺、努力不懈」，他希望矽谷能重拾初衷，走回正路。