滴血驗病世紀大騙局 女版賈伯斯、Theranos創辦人遭重判11年

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)有女版賈伯斯(Steve Jobs)之稱的美國生技公司Theranos創辦人霍姆斯(Elizabeth Holmes),當初以「滴血便能驗病」的驚世科技成為矽谷傳奇,最後證明一切都是招搖撞騙。昨(18)日她被依詐欺罪嫌重判11年3個月,法官欲藉此例以儆效尤,讓日趨紙醉金迷、欺詐成性的矽谷,重拾科技殿堂之初心。

綜合美聯社、CNN報導,霍姆斯原本面臨最高20年刑期,聯邦檢察官求處15年。今次判決雖較檢方求處的15年為輕,卻遠遠重於霍姆斯律師團隊尋求的18個月。由於霍姆斯大腹便便,即將臨盆,家中還有一歲幼子,其團隊原盼法官能法外施恩,讓她在家中服刑,判決之重出乎意料。

今年38歲的霍姆斯,2003年創立Theranos,號稱發明了一種器材,只需幾滴血,就能驗出多種疾病。此一劃時代的血液檢驗科技吸引了許多知名投資人,吸金規模達9億4,500萬美元,包括媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch),董事會成員更有前美國國務卿舒茲(George Shultz)及季辛吉(Henry Kissinger)等人。

在顛峰時期, Theranos市值一度高達90億美元,霍姆斯也躍上各大商業雜誌,她的起家故事,加上常以黑色高領衣亮相,為其贏得女版賈伯斯的封號。註:蘋果創辦人賈伯斯生前喜卓黑色高領衫。

在吹哨人爆料後,華爾街日報記者凱瑞魯(John Carreyrou)深入調查,揭發了這世紀騙局,集結出書《惡血:矽谷獨角獸的醫療騙局!深藏血液裡的祕密、謊言與金錢》(Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup),在多國出版,轟動一時。

檢方將此詐騙案稱作是矽谷史上最惡劣的白領犯罪,以長達46頁起訴書,籲法官釋出訊息,匡正風氣,讓矽谷一改30年來養成的自大夸誕惡習。霍姆斯須於2023年4月27日前入監,讓她可產後再服刑,這也是法官最後的仁慈了。

法官戴維拉(Edward Davila)說道,Theranos一案充斥狂妄與謊言,「霍姆斯的道德感究竟哪去了?」在宣判前,他語帶傷感地表示,矽谷從農業中心搖身一變成為新創大熔爐,成為未來科技金童實現理想、改變世界的舞台,仰仗的是「誠實不欺、努力不懈」,他希望矽谷能重拾初衷,走回正路。

