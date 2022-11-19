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「雷神」克里斯漢斯沃體檢發現阿茲海默基因 預計暫時息影陪伴家人

克里斯漢斯沃參加實境節目時做了基因檢測，發現體內攜帶有2條因為遺傳自父母而可能引發阿茲海默症的基因，這讓他在未來患上阿茲海默症的風險要比正常人高出8至10倍。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/11/19 15:25
來自澳洲的男演員克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）。（圖/路透社）

來自澳洲的男演員克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）39歲的男演員克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）日前在實境節目Limitless上提到，自己在最近的體檢中發現患有阿茲海默的機率比常人高出8至10倍，他因此產生了暫時息影的想法，將先以陪伴家人為主。

克里斯漢斯沃參與Disney+的新實境節目《克里斯漢斯沃挑戰極限》（Limitless with Chris Hemsworth），挑戰生死一瞬間的極限特技，也讓他正視自己身體各方面狀況。他在經過基因檢測後，發現體內攜帶有2條因為遺傳自父母而可能引發阿茲海默症的基因，這讓他在未來患上阿茲海默症的風險要比正常人高出8至10倍。

克里斯漢斯沃日前接受美媒Vanity Fair訪問時說，他可能因此無法記住他所經歷的生活，或者他的妻子、他的孩子，這是他最大的恐懼。他也坦承看到健檢報告時嚇了一跳，讓他產生更多反思。

克里斯說「我的祖父就罹患阿茲海默症，醫生替我做了驗血等測試後告訴我結果。原本我以為我會很健康長壽，所以起初聽了有點心酸。不過後來我轉念成一種好的催化劑，以後要更深入了解與注意自己的健康。」克里斯的醫生說，如果進行有效的預防性治療，或許能降低患病的風險。

克里斯漢斯沃在全球影迷眼中，可說是超級英雄的化身，他在漫威旗下超級英雄雷神索爾（Thor）電影中擔任主角，今年已經拍到第四集，也時常以索爾身份客串漫威宇宙各個電影。

克里斯漢斯沃參與這部實境節目，挑戰各種極限運動，像是從摩天大廈屋頂延伸出去的起重機上行走、北極接受極端的「冷療」、四天不吃任何食物、進行100英呎的高空繩索攀爬訓練、在没有GPS或地圖的情況下進入荒野等，而這也讓漫威官方感到相當擔憂。

克里斯漢斯沃在脫口秀吉米夜現場（Jimmy Kimmel Live! ）中透露，因為拍這部實境秀讓漫威對他特別關切，更曾對他表示「拍這部節目可能會害死你，你可以在拍完我們的電影後再來參與這檔節目。」
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更新時間 : 2022-11-19 16:33 GMT+08:00

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