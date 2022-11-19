〈時評〉22年前李遠哲的那句話 仍然在台灣天空飄盪

今年的地方選舉很特別，主要是參選者中有很多是原來「黨外」時代就敢於對抗威權的正義之士。也有一些做為「新時代的台灣人」願意承擔，出來競選的年輕勇者。對民主仍需深化的台灣，他們的參選格外具有意義。

選賢與能是民主第一課，能夠不受族群、黨派、意識型態的影響，認真思考自己神聖的一票要投給誰，是現代公民的權利也是義務。這是個「知易行難」的大行動。大多數人仍然會受到族群、黨派、意識型態的左右，形成了不同顏色政治勢力的「基本盤」。過去國民黨「一黨專政」的時代，用戒嚴手段壟斷資源，用黨禁、報禁阻止制衡力量，形成獨裁統治。這是公元2000年總統大選的「大時代抉擇」，當年諾貝爾獎得主李遠哲博士以「跨越斷層」為主題，大哉問「向上提升或向下沈淪」來提醒選民，深度思考自己的一票，要不要擺脫「政黨慣性」，從新認識自己，為自己的未來投票，能不能有新思維，日新又新，啟動「政黨輪替」。2000年有5%的選民受到感召，投下「不一樣的一票」，選出了民進黨陳水扁總統執政。這是台灣「向上提升」的一刻。

那個時代，桃園的鄭寶清（修憲國大代表、兩屆立法委員）台南的蘇煥智（三屆立法委員、兩屆縣長）都是啟動新思維的先鋒人物。沒有他們再接再厲承接前輩為爭民主的犧牲奉獻，2000年的「政黨輪替」不會從天而降。

看到桃園市長選舉，鄭寳清以無黨籍身份參選，他的政見對「向下沈淪」的時政多所批判，過去他對抗國民黨，現在他對抗國民黨與他曾經深愛的民進黨。鄭寶清的參選標示了台灣民主化的一個重要里程，「民主尚未成功，同志仍需努力」，他如果能夠勝出，在桃園這個曾經發生「中壢事件」的民主發源地，對台灣歷史而言，將是不凡的亮點。

在台北市同樣有一位「新時代台灣人」力抗國民黨與民進黨，無黨籍候選人黃珊珊，她的經歷是21年台北市議員加上三年台北副市長。是候選人中最具賢能者。她是藍營出身，但是她的愛台灣理念不輸綠營。如果8年前綠營選民能夠將票投給白色力量，阻止國民黨執政，甚至4年前不支持民進黨候選人姚文智，繼續支持白色力量，再次成功阻止國民黨復辟，現在一位更優質、更誠信、更專業的「真正白色力量」黃珊珊出現了，想要「改變台灣從台北開始」的選民，為什麼不「樹德務滋，除惡務盡」，持續未完成的大志呢？

今年台北市長候選人中，還有蘇煥智與童文薰，他們的參與也都具時代不凡的意義，他們的政見都具衝擊力，也是未來台北市要面對的現實，對台灣民主深化具有一針見血的動力。對國民黨、民進黨來說，都是站在對立面的政治主張。可是對改革者、創造新時代的政治家卻是至關重要的論述。

11月16日起10天不可以有「民調」，終於台灣選民不必再受到這些真假難分數據的轟炸。腦子裏空出更多思考的空間，享受民主假期中，為未來努力的候選人的論點，不但富啟發性，也具話題性。

2000年的政黨輪替，並非所有人都受到影響，大多數人，仍然依照「政黨慣性」投票，從最終结果看，只是大約5%的人做了「創新決定」，也就是說不再受到族群、黨派、意識型態的封鎖，走出暗黑的枷鎖，勇敢的給了自己一個「自由選擇」的機會，投出對得起自己良心的一票，換句話說，不再受左右，不再受欺騙。5%的人做改變，結果世界就完全不一樣了。

22年後，李遠哲博士，那句話，你手上那張票將决定你的未來是「向上提升」或是「向下沈淪」，仍然在台灣的天空飄盪（Blowing in the wind）。