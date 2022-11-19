【快訊】團團走了⋯今早癲癇復發麻醉中離開 陪伴台灣民眾14年歲月

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立動物園大熊貓團團今（19日）凌晨癲癇復發，動物園決定以麻醉讓其在睡夢中離開，不希望團團再受到痛苦，團團在下午1點48分心跳停止，結束在台灣度過的14年歲月，離世時年紀18歲。

根據動物園，團團17日晚間突發四次癲癇，醫療照管團隊即時給予抗癲癇藥物緩解症狀並徹夜守候，而今天凌晨1時5分、56分及3時54分癲癇再度發作，醫療照管團隊發現短效型的抗癲癇藥物，已無法有效抑制症狀，因此根據生理指數等研判病況已不可逆，決定讓團團在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦。

動物園表示，隨癲癇發作頻率增加，團團生理和精神狀況每況愈下，其他重要指標如血液檢查結果顯示健康情況一直在走下坡，今天上午好不容易甦醒後，一直趴著休息，顯示身體非常虛弱，完全無法進食。

動物園說，根據CT及生理指數研判，即使設法讓團團從深度麻醉中甦醒，也難再有品質地自主生活，醫療照管團隊在百般不捨痛苦中，共同決定讓團團在麻醉中沉睡、不再繼續痛苦。相關細節將在下午3時記者會說明。

團團於2004年9月1日出生，目前年齡是18歲，根據數據資料，大熊貓的平均壽命是20歲，大部分的熊貓可活到20幾歲，極少部分30歲以上。團團在4歲時來台灣，今年才剛辦18歲生日派對，不過團團自10月16日開始出現後肢無力、食慾下降情形，當時也接受腦部磁振造影(MRI)檢查。

團團9月23日進行MRI檢查。（圖/台北市立動物園）

團團近日治療時從麻醉中復甦。（圖/台北市立動物園）

台北市立動物園大貓熊團團（右）與圓圓2008年底抵台，2009年公開展示時在園裡玩耍。（圖/中央社檔案照片）