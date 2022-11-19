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11/19 台灣COVID新增案例 本土16,514、死亡59

By 台灣英文新聞－編輯
2022/11/19 14:16
台北路人（圖／美聯社）

台北路人（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增16,571例COVID-19確定病例，分別為16,514例本土個案及57例境外移入；另確診個案中新增59例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,514例本土病例，為7,501例男性、8,997例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,679例)，臺中市(2,219例)，高雄市(2,184例)，桃園市(1,695例)，臺南市(1,632例)，臺北市(1,464例)，彰化縣(800例)，屏東縣(553例)，新竹縣(491例)，雲林縣(423例)，新竹市(406例)，苗栗縣(375例)，嘉義縣(296例)，南投縣(294例)，宜蘭縣(243例)，基隆市(213例)，嘉義市(182例)，花蓮縣(174例)，臺東縣(108例)，金門縣(47例)，澎湖縣(33例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為37例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、且均具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今日新增57例境外移入個案中，為23例男性、34例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國4例，越南3例，馬來西亞2例，日本、義大利、韓國(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年10月19日至11月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,146,790例確診，分別為37,218例境外移入、8,109,518例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,907例COVID-19死亡病例。
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