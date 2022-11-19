Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【魚翅該管了】保護瀕危鯊魚 全球鯊魚鰭貿易列入控管清單

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/19 13:44
2020年2月９佛羅里達州一場會議中展示了遭沒入的鯊魚鰭（圖／美聯社）

2020年2月９佛羅里達州一場會議中展示了遭沒入的鯊魚鰭（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES，又名《華盛頓公約》）第19次高峰會本周於巴拿馬召開，各會員國做出決議，將針對54種鯊魚的商業買賣進行更嚴格的立法，此舉強化受到全球魚翅貿易威脅的各種鯊魚生存狀況。

該議案由巴拿馬提出，並獲得歐盟各國與英國等40國支持，受到保護的鯊魚種類數將從上次CITE CoP19決議的25%擴充至幾乎全部種類的鯊魚，這包括了受魚翅貿易威脅最大的虎鯊、公牛鯊、大青鯊，以及6種較小型的槌頭鯊，和外貌介於鯊魚、鰩魚之間的犁頭鰩科。

議案通過後，會員國須對這些鯊魚提供法規上的保護，如欲出口這些鯊魚產品，須先確認其合法性及永續性，各國有1年的時間可以在國內進行立法。

研究顯示，約37%的鯊魚及鰩魚正面臨絕種危機，光是過去50年內，遠洋鯊魚的數量就減少了50%，而原因正是因為過度漁撈，以及幾乎無法可管的國際貿易行為。商機高達5億美元的魚翅交易，更是威脅鯊魚物種生存的重要原因。

納管後，幾乎所有的鯊魚鰭貿易都需要獲得CITES的許可或認證，相比過去僅有25%，未來控管率可望上升至75%。

這個議案並非獲得一致的支持，日本就提出了一個修正案，希望移除名單上35種並非瀕危（endangered）或極危（critically endangered）的鯊魚，而祕魯則「指名」希望移除大青鯊，不過最後兩個修正案都因為沒有達到投票要求而未通過。

而雖然大部分環境團體樂見其成，一些海洋生物學家擔心，一旦CITES將這些鯊魚列入控管清單，只會助長難以監督的黑市貿易，對此，各國也同意會對有大量魚翅貿易的國家強化調查，並提出適當的建議。
鯊魚
鯊魚鰭
魚翅

相關新聞

瀕危鯊魚淪為毛孩食物？ 標示不明消費者成幫兇
瀕危鯊魚淪為毛孩食物？ 標示不明消費者成幫兇
2022/03/04 17:51
【閃閃動人】自體發光鯊魚 紐西蘭外海現蹤
【閃閃動人】自體發光鯊魚 紐西蘭外海現蹤
2021/03/03 12:03
全球礁鯊數量調查 部分海域數量銳減或功能性滅絕
全球礁鯊數量調查 部分海域數量銳減或功能性滅絕
2020/07/24 11:13
台灣全面保育鯨鯊和鬼蝠魟 野生救援：應擴大保護措施至瀕危海洋生物
台灣全面保育鯨鯊和鬼蝠魟 野生救援：應擴大保護措施至瀕危海洋生物
2020/06/10 11:50
野生救援WildAid推新漫畫 籲關注鯊魚存續與海洋健康
野生救援WildAid推新漫畫 籲關注鯊魚存續與海洋健康
2019/10/09 11:13

更新時間 : 2022-11-19 15:01 GMT+08:00

最受歡迎

【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候
【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候
【美國期中選舉】共和黨奪218席次 眾院變天裴洛西將下台
【美國期中選舉】共和黨奪218席次 眾院變天裴洛西將下台
台灣公平會通過和泰等4公司合設新事業　助攻電動車產業
台灣公平會通過和泰等4公司合設新事業　助攻電動車產業