【魚翅該管了】保護瀕危鯊魚 全球鯊魚鰭貿易列入控管清單

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES，又名《華盛頓公約》）第19次高峰會本周於巴拿馬召開，各會員國做出決議，將針對54種鯊魚的商業買賣進行更嚴格的立法，此舉強化受到全球魚翅貿易威脅的各種鯊魚生存狀況。

該議案由巴拿馬提出，並獲得歐盟各國與英國等40國支持，受到保護的鯊魚種類數將從上次CITE CoP19決議的25%擴充至幾乎全部種類的鯊魚，這包括了受魚翅貿易威脅最大的虎鯊、公牛鯊、大青鯊，以及6種較小型的槌頭鯊，和外貌介於鯊魚、鰩魚之間的犁頭鰩科。

議案通過後，會員國須對這些鯊魚提供法規上的保護，如欲出口這些鯊魚產品，須先確認其合法性及永續性，各國有1年的時間可以在國內進行立法。

研究顯示，約37%的鯊魚及鰩魚正面臨絕種危機，光是過去50年內，遠洋鯊魚的數量就減少了50%，而原因正是因為過度漁撈，以及幾乎無法可管的國際貿易行為。商機高達5億美元的魚翅交易，更是威脅鯊魚物種生存的重要原因。

納管後，幾乎所有的鯊魚鰭貿易都需要獲得CITES的許可或認證，相比過去僅有25%，未來控管率可望上升至75%。

這個議案並非獲得一致的支持，日本就提出了一個修正案，希望移除名單上35種並非瀕危（endangered）或極危（critically endangered）的鯊魚，而祕魯則「指名」希望移除大青鯊，不過最後兩個修正案都因為沒有達到投票要求而未通過。

而雖然大部分環境團體樂見其成，一些海洋生物學家擔心，一旦CITES將這些鯊魚列入控管清單，只會助長難以監督的黑市貿易，對此，各國也同意會對有大量魚翅貿易的國家強化調查，並提出適當的建議。