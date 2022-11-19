以「花路阿朱媽」入圍金馬最佳男配角　南韓演員鄭東煥首度來台：我偷偷來的

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓實力派資深演員鄭東煥在「繼承者們」、「德魯納酒店」與「冬季戀歌」等多部戲劇中演著爸爸的角色，有著「國民爸爸」之稱，他這次演出了新加坡電影「花路阿珠媽」，並以大樓警衛的角色獲得了今年第59九屆金馬獎「最佳男配角獎」提名。為此，演出行程繁忙的他，也抽空來台參與頒獎典禮，17日才完成舞台劇演出，18日一下飛機，就風塵僕僕趕著參加記者會。

鄭東煥表示此次是他首度來台，因為自己非常熱愛登山，先前一直想找機會到台灣登山及旅遊，也聽說台灣有著許多美食，沒想到這次能以這麼好的契機來到台灣。他表示，很可惜此次來台因行程繁忙，時間有限，希望下次能有機會再到台灣好好旅遊。

關於電影「花路阿珠媽」，他說道，雖然他和飾演女主角的新加坡演員-洪慧芳之間有著語言隔閡，但因為兩位都是有著多年演戲經驗的演員，就算語言不通，還是默契十足。電影描述著兩人從第一次見面、相處、一直到分開，從陌生到熟悉的心靈變化是本劇重點之一。他透露，導演安排兩人第一次見面時，也模擬了類似情境，在拍攝時非常尊重演員對戲劇呈現的想法，作品也成功地以導演視角呈現。

身為有著30年演戲經歷的老戲骨，鄭東煥親身經歷了韓劇從「冬季戀歌」走紅，直至今日韓劇風靡全世界。他認為，南韓向世界呈現自身的愛情觀、家庭觀，是經歷了一個痛苦的創作過程，以銳利的觀點呈現，成功將韓流推向全世界，可謂「痛苦的幸福」。鄭東煥認為，這就和「花路阿朱媽」的拍攝過程與結果一樣，不只生活在熱帶國家的新加坡演員要適應南韓寒冷的冬天，拍攝行程也忙碌到沒有機會一起吃頓飯，但劇組及演員們一起克服了這些痛苦，才能完成如此好的作品。

和IU一起拍攝「德魯納酒店」的鄭東煥，與IU有著好交情，當記者問到IU是否知道鄭東煥入圍金馬獎時，鄭東煥笑說，自己是偷偷來的。不久前IU到場支持鄭東煥所演出的話劇時，有在猶豫著要不要告訴她這個消息，但低調的他，最後還是沒能說出口，怕聽起來像在炫耀，但相信後輩都是非常尊重且支持他的。

至於今（19）日走紅毯的服裝有沒有特別準備？鄭東煥表示，行程滿檔的他，從去年5月到現在都沒有時間去逛街，甚至到來台的前一天都還在演出舞台劇，原有想過要赴首爾仁寺洞買南韓傳統服飾，但沒能找到機會。另外他也謙虛表示，他沒想過自己能得獎，因此也沒有準備任何的獎感言，自己能到台灣參加金馬獎，是多虧了大家的努力，也認為是「警衛」這平易近人的角色，將他帶到金馬獎。

鄭東煥說道，許多人可能會誤以為這是部與南韓觀光旅遊相關的電影，但其實電影背後藏著很深的寓意，是部關於人性、心理、文化衝突與有著語言隔閡的交流。電影以平易近人的方式帶入劇情，是個能讓所有觀眾輕易理解並產生共鳴的電影。

「花路阿朱媽」描述著癡迷韓劇的新加坡大媽（洪慧芳 飾）原要與兒子（包勛評 飾）赴南韓旅行，卻被臨時放鴿子，但他為了夢想，還是獨自前往南韓冒險，路上遇到了許多荒唐事蹟，不僅被導遊（姜亨錫 飾）丟包，還遇到了熱心助人的保全大叔（鄭東煥 飾），甚至意外地捲入暴力事件，台灣將於12月3日上映。