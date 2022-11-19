看球賽怎能沒啤酒！2022世界盃將開打 倒數兩天FIFA突變卦不准賣酒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2022世界盃足球賽（世足賽，World Cup）將於20日在卡達開打，主辦單位國際足球總會（FIFA）卻在距開賽僅48小時前突公告，場館周遭將不得販售酒精飲料，不僅球迷錯愕，此一大轉彎恐怕也影響了，未來品牌與世足賽的合作意願。

國際足總18日透過聲明表示，與主辦國討論後，決定僅提供球迷區酒精販售服務，至於場館周邊所有酒類販售點，都將撤除。啤酒製造商百威（Budweiser）的無酒精啤酒Bud Zero不受限制，仍可在所有場館銷售。

根據CNN，卡達是極度保守的穆斯林國家，對酒精管制甚為嚴格，9月時才表示，會讓買票球迷在比賽前三小時及賽後一小時購買啤酒。如今政策變卦，意味世足賽64場賽事中，八大場館周遭都無法買到酒類飲品。

球迷顯然失望透頂，21歲的學生Arnov Paul-Choudhury抱怨，足球賽怎能沒有酒？更錯愕的或許是合作夥伴美國百威啤酒。本次贊助FIFA 7,500萬美元的百威，一度透過官方推特帳號發文表達不滿，「這政策也未免太怪了吧」，但推文不久便遭刪除。

英國球迷協會（The Football Supporters’ Association）更厲聲譴責，指真正的問題在於最後一刻政策大轉彎，顯示主辦方對球迷完全缺乏溝通與透明度。「若能這樣說改就改，毫無解釋，球迷不免會擔心，在住宿、交通或文化等問題上，主辦國是否也能信守承諾。」

球迷觀感是一回事，此事件也將大大打擊國際足總的信譽。顧問公司JMW Solicitors的體育部門主管Ben Peppi表示，此舉將重挫FIFA形象。他認為，連世界盃這麼重大的全球體育盛事，都能在兩天前違約，往後任何品牌在與FIFA合作前，恐怕都要考慮再三。

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