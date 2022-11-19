馬斯克再出招 下令Twitter工程師飛去舊金山親自面談

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）馬斯克（Elon Musk）本周再投震撼彈後，推特（Twitter）員工大舉出走，18日更直接要求軟體工程師到他的舊金山辦公室報到，證明自己的價值，而這場整頓也令專家憂心，接下來系統恐大亂，服務掛掉也不是不可能。

馬斯克16日發信，要員工上緊發條、採「硬核」（hardcore）路線的高強度工作，否則好走不送。根據路透，此最後通牒一出，至少數百人決定離職。他18日又出招，要求所有留下來的軟體工程師，「飛到」其舊金山總部向他親自報告。

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鐵腕手段來得急又猛，18日下午，許多不接受新條件的員工，已無法進入公司系統。另一消息來源稱，高層計劃關閉位在加州沙加緬度的資料中心，這是推特在美國的三大資訊中心之一，為了撙節支出。

馬斯克接掌推特才三周，起初已解雇半數員工，來到3,700名，本波離職潮不知還將逼走多少人。

作為此一「去蕪存菁」手段的一環，馬斯克要求工程師將過去六個月來寫的程式（code）摘要寄給他，「附上十張你寫得最好的程式碼螢幕截圖」，便於進行技術面面試，好讓他掌握Twitter的工程師實力。為此，他的旗下的特斯拉（Tesla）公司工程師還被召喚，「自願協助」檢核推特人才。

馬斯克17日才推文表示，最優秀的人才都留了下來，「我沒那麼怕」。然而，事實似乎並非如此。根據美聯社，許多重要工程師團隊分崩離析，而此一出走潮，正逢​2022 FIFA世界盃足球賽（世足賽）開打之際，這堪稱Twitter最忙碌的大事件，每每造成流量激增，如今人手不足，服務中斷風險大增。

推特用戶達2億3千萬人，而核心工程師團隊中，2/3都已走人，就算不致導致系統全面崩垮，也必將迎來混沌的過渡期。甚至在17日大舉離職潮之前，就有不少用戶通報了錯誤訊息、詐騙資訊等系統問題。