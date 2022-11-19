北韓發射洲際飛彈　射程可遠至美國　金正恩攜女兒至現場觀看

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓於18日上午發射了一枚洲際彈道飛彈，墜落於日本專屬經濟海域，該飛彈最遠射程可超過1萬5千公里，連美國本土都可涵蓋在內。

南韓聯合參謀本部表示，北韓於18日上午10點15分發射一枚洲際飛彈，以22馬赫飛行了約1,000公里，射高為6,100公里。根據韓聯社報導，這枚導彈與北韓3日所發射的「火星-17」為同款，但當時飛彈未能正常飛行而失敗，此次飛行為此款飛彈2020年10月首次亮相後第一次發射成功。

金正恩當日攜其妻子和女兒一同赴現場觀看發射，照片中可見金正恩女兒穿著白色外套及紅色鞋子，和金正恩手牽著手，此次為北韓首次公布女兒的照片，有專家分析，金正恩帶著家人到現場觀看，代表著他對於此次的飛彈發射很有信心。

根據韓聯社引述北韓朝中社19日報導，金正恩在飛彈成功發射後表示，北韓的核武力量可以遏止任何威脅，是值得信賴的最強能力。他也指出，美國企圖破壞朝鮮半島安全，在北韓周圍的軍事威脅日漸嚴重，若敵方堅持演習，北韓也將採取更強硬的手段，透過「以核制核」方式回擊。金正恩也警告，北韓必須讓美國及南韓知道，針對北韓的軍事行動是自滅的行為，為了安全環境應做出明智的選擇。