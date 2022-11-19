Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

北韓發射洲際飛彈　射程可遠至美國　金正恩攜女兒至現場觀看

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/19 10:09
金正恩於18日帶著女兒至現場觀看飛彈發射，此次為朝中社首度公開其女照片（圖／美聯社）
金正恩於18日帶著女兒至現場觀看飛彈發射，此次為朝中社首度公開其女照片（圖／美聯社）
金正恩於18日帶著女兒至現場觀看飛彈發射，此次為朝中社首度公開其女照片（圖／美聯社）
金正恩於18日帶著女兒至現場觀看飛彈發射，此次為朝中社首度公開其女照片（圖／美聯社）
金正恩於18日帶著女兒至現場觀看飛彈發射，此次為朝中社首度公開其女照片（圖／美聯社）

金正恩於18日帶著女兒至現場觀看飛彈發射，此次為朝中社首度公開其女照片（圖／美聯社）

金正恩於18日帶著女兒至現場觀看飛彈發射，此次為朝中社首度公開其女照片（圖／美聯社）

金正恩於18日帶著女兒至現場觀看飛彈發射，此次為朝中社首度公開其女照片（圖／美聯社）

金正恩於18日帶著女兒至現場觀看飛彈發射，此次為朝中社首度公開其女照片（圖／美聯社）

金正恩於18日帶著女兒至現場觀看飛彈發射，此次為朝中社首度公開其女照片（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓於18日上午發射了一枚洲際彈道飛彈，墜落於日本專屬經濟海域，該飛彈最遠射程可超過1萬5千公里，連美國本土都可涵蓋在內。

南韓聯合參謀本部表示，北韓於18日上午10點15分發射一枚洲際飛彈，以22馬赫飛行了約1,000公里，射高為6,100公里。根據韓聯社報導，這枚導彈與北韓3日所發射的「火星-17」為同款，但當時飛彈未能正常飛行而失敗，此次飛行為此款飛彈2020年10月首次亮相後第一次發射成功。

金正恩當日攜其妻子和女兒一同赴現場觀看發射，照片中可見金正恩女兒穿著白色外套及紅色鞋子，和金正恩手牽著手，此次為北韓首次公布女兒的照片，有專家分析，金正恩帶著家人到現場觀看，代表著他對於此次的飛彈發射很有信心。

根據韓聯社引述北韓朝中社19日報導，金正恩在飛彈成功發射後表示，北韓的核武力量可以遏止任何威脅，是值得信賴的最強能力。他也指出，美國企圖破壞朝鮮半島安全，在北韓周圍的軍事威脅日漸嚴重，若敵方堅持演習，北韓也將採取更強硬的手段，透過「以核制核」方式回擊。金正恩也警告，北韓必須讓美國及南韓知道，針對北韓的軍事行動是自滅的行為，為了安全環境應做出明智的選擇。
北韓
南韓
金正恩
飛彈

相關新聞

2023首爾亞洲廣告會議 南韓將顛覆傳統 力推數位廣告新時代
2023首爾亞洲廣告會議 南韓將顛覆傳統 力推數位廣告新時代
2022/11/18 15:02
【金馬59】10大必看亮點！張孝全睽違10年角逐影帝　《咒》催生史上最年輕入圍者
【金馬59】10大必看亮點！張孝全睽違10年角逐影帝　《咒》催生史上最年輕入圍者
2022/11/18 10:45
國際初判墜波蘭飛彈為烏克蘭所致 澤倫斯基：要求參與調查釐清
國際初判墜波蘭飛彈為烏克蘭所致 澤倫斯基：要求參與調查釐清
2022/11/17 13:53
南韓人氣網漫「正年」女主以金泰梨為雛形　本人有望接演網友期待
南韓人氣網漫「正年」女主以金泰梨為雛形　本人有望接演網友期待
2022/11/17 11:58
烏克蘭的鍋? 拜登稱墜波蘭飛彈「不大可能」自俄國發射
烏克蘭的鍋? 拜登稱墜波蘭飛彈「不大可能」自俄國發射
2022/11/16 16:12

更新時間 : 2022-11-19 11:58 GMT+08:00

最受歡迎

【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
莫德納BA.5次世代疫苗今起開打　12歲以上民眾快手刀預約
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
韓劇「弱美男英雄」釜山電影節評價高　校園霸凌演出新高度
【美國期中選舉】共和黨奪218席次 眾院變天裴洛西將下台
【美國期中選舉】共和黨奪218席次 眾院變天裴洛西將下台
台灣公平會通過和泰等4公司合設新事業　助攻電動車產業
台灣公平會通過和泰等4公司合設新事業　助攻電動車產業
你符合資格嗎？熊好券2.0加碼抽12萬份饗購券　11/18開獎下午即可使用
你符合資格嗎？熊好券2.0加碼抽12萬份饗購券　11/18開獎下午即可使用