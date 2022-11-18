【兩岸APEC互動大不同】加拿大總理杜魯道疑遭習近平訓斥　與張忠謀雙手緊握親切問候

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣APEC領袖代表、台積電創辦人張忠謀伉儷昨(17日) 晚間出席APEC經濟領袖歡迎晚宴（AELM Gala Dinner）。剛因中國國家主席習近平當面指責而引發熱議的加拿大總理杜魯道也在現場，他雙手緊握張忠謀，親切致意。

睽違4年，2022 APEC經濟領袖會議在泰國曼谷恢復實體舉行，張忠謀夫婦昨傍晚抵達曼谷下榻飯店後，晚間出席亞太經濟合作會議（APEC）主辦的經濟領袖歡迎晚宴，張忠謀和美國國務卿布林肯比鄰而坐，兩人密切交談。

此外，日前中國國家主席習近平在20國集團（G20）高峰會期間，當面指責加拿大總理杜魯道(（Justin Trudeau），說他不該洩漏兩人在場邊閉門會談內容，甚至罕見公開展露惱怒表情，在國際間引發熱議，加國專家和前外交官認為，習近平的舉動不僅令人驚訝，也凸顯出他對杜魯道的輕視與不尊重。

不同於與習近平的互動，17日晚宴現場，張忠謀和杜魯道有短暫交流，根據代表團提供照片，杜魯道露出親切笑容，雙手緊握張忠謀，張忠謀也和他握手致意。

德國之聲中文網16日報導，加拿大政府的一位消息人士說，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在週二與中國國家主席習近平三年多來的首次會談中，對中國在加拿大可疑的「干涉」行為提出了「嚴重關切」。

相關的報導隔日讓習近平感到不快，週三（11月16日）網上流傳的一個影片上，人們看到習近平跟杜魯道透過一位翻譯員，站著進行了簡短的交談。

習近平說，

「我們昨天談論到的，今天都在報紙上讀到。這是不合適的，不是對待談話的應有方式。而且我們也不是那樣進行的」。 「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了」。

杜魯道則說，

「在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，我們將繼續這麼做，我們將繼續期待能進行建設性合作，但總是會有我們意見不同的事情」。

習近平接著說，「要創造條件」，接著他跟杜魯道握手後，臉上帶著笑容離開。

此前路透社報導稱，週二習近平和杜魯道在一個擁擠的房間裡面對面交談了大約10分鐘。與此相比，美國總統拜登和習近平週一進行了三個半小時的閉門會談。

政策分析家帕裡斯表示：「我們談論的是一種多年來一直處於深度凍結狀態的關係，所以第一次領導人級別的接觸是非正式的，這並不令人驚訝。」

自2018年華為技術公司高管孟晚舟被拘留以及北京隨後以間諜罪逮捕兩名加拿大人以來，加中兩國的外交關係一直處於高度緊張狀態。

雖然去年三人獲釋後對峙結束，但兩國關係仍不樂觀。渥太華以國家安全為由，在今年5月禁止使用華為的5G設備，並在本月早些時候命令三家中國公司解除它們在加拿大的關鍵礦產股權。同時加拿大政府準備推出「印太戰略」。外交部長喬利（Melanie Joly）說，該戰略將在人權方面挑戰中國，同時尋求與這個世界第二大經濟體在氣候變化和其他共同目標方面的合作。

台灣中央社報導，中國國家主席習近平當面向加拿大總理杜魯道抱怨不應將私人談話外流，引發熱議。中國外交部發言人毛寧17日對此回應，此事不應該被視為「批評或指責任何人」。

中國外交部17日下午舉行例行記者會。路透社報導，毛寧在回答外媒詢問時，作上述表示。

毛寧並聲稱，中國從不干預他國內政，而中加關係近年來「面臨困難，責任不在中方」。而中方願在平等的基礎上與加方坦誠交流，希望加拿大採取行動，為改善中加關係「創造條件」。

據報導中國方面還啟動審查機制，不但刪除影片，連帶有杜魯道、創造條件等詞的網文也被刪除。