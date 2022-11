延伸閱讀: 才見習近平 澳洲總理暗指不支持台灣加入CPTPP 國內外譁然

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)針對澳洲是否支持台灣加入CPTPP,澳總理艾伯尼斯今天(18日) 稍早表示,僅受承認國家可加入;外交部晚間說,澳洲事後向台灣澄清,對台灣加入CPTPP立場並未改變,歡迎所有符合高標準規範經濟體加入。

外交部發言人歐江安下午表示,有關澳洲總理艾伯尼斯(Anthony Albanese)今天在泰國出席亞太經濟合作會議(APEC)峰會,針對媒體詢問澳洲是否支持台灣加入CPTPP時,答覆「僅有受承認的國家可加入CPTPP」(CPTPP is a relationship between nation states that are recognised),這說法和CPTPP入會資格的相關規定有所不同,外交部已透過台灣駐澳洲代表處及澳洲駐台代表機構,向澳洲政府要求澄清原意,以避免外界誤解。

歐江安晚間表示,澳洲政府事後已向台灣澄清,對於台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)立場並未改變,仍歡迎包括台灣在內所有符合CPTPP高標準規範經濟體加入;外交部對澳洲政府重申對台灣加入CPTPP的一貫立場表示歡迎。

中央社引述歐江安強調,台灣將依據CPTPP相關入會規定,持續爭取包括澳洲在內等CPTPP各會員國的支持,深化台灣與澳洲及所有會員體互惠互利的經濟合作與投資關係,強化台灣在全球的關鍵供應鏈的角色與經貿戰略地位。

我外交部:澳洲歡迎台灣加入CPTPP 立場未變

