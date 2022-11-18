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我外交部：澳洲歡迎台灣加入CPTPP　立場未變

➤外交部18日晚間說，澳洲事後向台灣澄清，對台灣加入CPTPP立場並未改變，歡迎所有符合高標準規範經濟體加入。➤外交部對澳洲政府重申對台灣加入CPTPP的一貫立場表示歡迎。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/18 20:02
外交部發言人歐江安 (圖/中央社檔案照片) 

外交部發言人歐江安 (圖/中央社檔案照片) 

延伸閱讀: 才見習近平 澳洲總理暗指不支持台灣加入CPTPP 國內外譁然

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）針對澳洲是否支持台灣加入CPTPP，澳總理艾伯尼斯今天(18日) 稍早表示，僅受承認國家可加入；外交部晚間說，澳洲事後向台灣澄清，對台灣加入CPTPP立場並未改變，歡迎所有符合高標準規範經濟體加入。

外交部發言人歐江安下午表示，有關澳洲總理艾伯尼斯（Anthony Albanese）今天在泰國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，針對媒體詢問澳洲是否支持台灣加入CPTPP時，答覆「僅有受承認的國家可加入CPTPP」（CPTPP is a relationship between nation states that are recognised），這說法和CPTPP入會資格的相關規定有所不同，外交部已透過台灣駐澳洲代表處及澳洲駐台代表機構，向澳洲政府要求澄清原意，以避免外界誤解。

歐江安晚間表示，澳洲政府事後已向台灣澄清，對於台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）立場並未改變，仍歡迎包括台灣在內所有符合CPTPP高標準規範經濟體加入；外交部對澳洲政府重申對台灣加入CPTPP的一貫立場表示歡迎。

中央社引述歐江安強調，台灣將依據CPTPP相關入會規定，持續爭取包括澳洲在內等CPTPP各會員國的支持，深化台灣與澳洲及所有會員體互惠互利的經濟合作與投資關係，強化台灣在全球的關鍵供應鏈的角色與經貿戰略地位。

我外交部：澳洲歡迎台灣加入CPTPP　立場未變

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