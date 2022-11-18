高雄夜景再+1！市圖頂樓新灣花園浪漫點燈 光圈與綠樹相互點綴美翻了

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）高雄市立圖書館悄悄變美囉！由名照明設計師賴雨農操刀的頂樓新灣花園亮起浪漫燈光，與館內綠樹相互輝映有如大型生態花園，成為高雄民眾放鬆、約會時看夜景的新去處。

根據高雄市政府，高雄市立圖書館已經不再只是看書的空間，到了市圖頂樓，可以眺望高雄港灣的日落、港與市的一線之隔、夜晚觸手可及的星空、對望高雄最高的85大樓，當然還有樓下數不盡的知識庫。

市政府指出，圖書館2022年隨著二期的完工啟用，頂樓卻因為沒有照明，由上往下俯瞰時有如一片「灰暗地帶」，為了讓市民能一揭頂樓神秘面紗，市政府決定強化新灣花園的頂樓照明。

此次市府邀請到善於用光影的力量創造空間層次感的世界級照明設計師賴雨農，來設計新灣花園照明，賴雨農率領的十聿照明設計公司針對館中樹、景觀水池及露天劇場的燈光氛圍進行改造，也加強了再爬藤立柱的位置營造燈光氛圍，凸顯空間及爬藤區的景觀特色。

賴雨農表示，總圖頂樓這麼棒的生態花園，可以用不經意、不影響植物生長的燈光照落在樹幹、步道、欄杆上，以不直入人眼的角度，透過色溫及亮度提升夜晚的溫度，讓日常上來吹吹海風、走走坐坐的讀者朋友能舒適靜置，同時也能得到情緒的放鬆，在高雄又多了一個駐足過夜的理由。

不只是總圖，若想要欣賞新灣花園新樣貌，可以到隔壁建築「承億酒店」的閱讀廣場、無邊際泳池等高處樓層，鳥瞰整個亞洲新灣區，可以看到花園巨大光圈與綠樹相互點綴，甚至可以一眼望穿樓下館中樹，而距離不遠處還有高雄港點滴漁光美景，一眼盡收指標性夜景。

根據媒體，經驗豐富的賴雨農曾操刀設計台北101建築外立面燈光，及上海外灘景觀燈光，當然高雄愛河河畔燈光也是由他主理，是一位在亞洲具影響力的照明設計師之一。

（圖/高雄市政府）

景點資訊

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星期一：休息

星期二：10:00 – 22:00

星期三：10:00 – 22:00

星期四：10:00 – 22:00

星期五：10:00 – 22:00

星期六：10:00 – 22:00

門票資訊：導覽：

NT$100/人，每場約60分鐘，40人以上團體可享8折優惠，請於參訪當日導覽開始前30分鐘繳納。

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