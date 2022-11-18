FTX新任CEO：從業40年 沒看過失敗得如此徹底的公司管理

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）聲請破產的全球第2大加密貨幣交易所FTX近期由新任CEO雷（John Ray III）接管，他擁有數十年管理倒閉公司的經驗，這次處理FTX案時卻驚訝地表示「40年職業生涯從未見過如此失控的公司管理和不可靠的財務資料。」

CNBC報導，曾負責監督安隆公司（Enron）破產清算的律師的雷近期與監管公司合作，調查以及該公司的管理，而年僅30歲的佛瑞德曾被譽為「下一個巴菲特」，身價更一度飆至5000億台幣。

如今他創立的全球第2大加密貨幣交易破產，造成幣圈搖搖欲墜，引起許多投資者的不安，雷因此授命調查，並發現許多公司治理的荒謬狀況，首先是FTX公司高層未能發現和解決 Alameda Research 與 FTX 之間資產負債表中，一個價值數十億美元的轉帳資金漏洞，而這將對公司產生驚人的影響。

再來，文件指出，FTX的投資者損失可能高達80億美元，但公司幾乎不存在會計、審計和支付系統，財務資訊也可以說是完全沒有可靠性。雷表示，公司內部資產負債表中有巨大漏洞，他的法務調查員還需時間才能揭開真相。

另外，雷發現FTX在巴哈馬給予了員工極度奢侈的待遇，像是利用公司資金為員工購買房屋，有時是以「個人名義」購買，甚至有人免費的獲得了房產契約。

雷形容，這間公司將控制權集中在極少數缺乏經驗、不成熟和可能讓公司受到損害的個人手中，這個狀況是他前所未見的，而他過去曾幫助安然公司、北電網絡等一些在過去20年間倒閉的大公司的債權人追回數以十億計美元，經驗非常豐富，如今這次的FTX倒閉風暴卻使他倍感震驚。