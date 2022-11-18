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〈時評〉兩岸情勢被刻意淡化　台灣年輕人恐怕不出來投票

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/11/18 18:48
2022年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決11月26日投票，苗栗縣選舉委員會14日召開記者會說明，選民投票順序是「領、領、投」，先領...

2022年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決11月26日投票，苗栗縣選舉委員會14日召開記者會說明，選民投票順序是「領、領、投」，先領...

距離年底地方選舉的投票，只剩下一個星期，各陣營都紛紛動員催票，年輕選票都是兵家必爭之地，不過，以往這個族群多數都是掌握在民進黨手中，但今年民進黨也憂心青年不出來投票，恐怕衝擊最後選情。

過去幾次投票，大約距離半個月時，年輕人會主動號召返鄉投票，由於青年渴望改變，因此，昔日支持對象也以民進黨為主；其次，年輕族群的國家意識較為濃厚，遇到主權或國安議題時，都會勇於站出來投票，透過自己手上的那一票來表達立場。

其實，對年輕人來說，每次選舉的投票成本並不低，若是家裡住在中南部，車費可能得花上兩、三千元，這些尚不包括往返投票所花費的時間。因此，年輕人願意投資金錢和時間去投票，絕對是認為自己手上的這一票有價值。

然而，年輕人今年的投票意願似乎不高，背後所透露的因素可能很複雜，但其中一項最主要的原因，可能就是兩岸議題被淡化，讓大家誤判情勢。

其實，美中台情勢從今年初以來有非常明顯的變化，美國眾院議長斐洛西在8月來台後，中共不斷進逼海峽中線，試圖要建立新常態，那時的兩岸關係非常緊張，不過，隨著中共每天都派出軍機、軍艦在台灣附近來回穿梭，媒體早也降低報導的頻率，民眾更是見怪不怪。

另方面，中共才剛舉行廿大，確定習近平的領導任期，在那段期間裡，中國放低姿態，避免任何風吹草動去影響到習近平的布局。

第三，美國才剛舉行期中選舉，不論是民主黨或共和黨都企圖掌握參眾兩院，為了不讓投票橫生枝節，投票前夕，都努力營造和中國緩和的氣氛；最近則是在投票結果大致底定後，拜習會在G20前夕上演。

換句話說，從今年8月初過後，原本美中台在檯面上的公開角力，開始被淡化，但其實彼此之間的關係仍是暗潮洶湧。

正因為如此，台灣國家安全的議題也跟著被淡化，甚至在國民黨有意操作下，將台海危機、延長兵役畫上等號，彷彿是支持民進黨、形同要將孩子送上戰場，所以大幅降低年輕人的投票意願。

然而，光以今年首投族大約76萬人來說，絕對可以左右藍綠選情，但最後關鍵是否願意挺身而出，持續堅持台灣立場，恐怕得看這群人對整個局勢的判斷。
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更新時間 : 2022-11-18 19:11 GMT+08:00

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