〈時評〉兩岸情勢被刻意淡化　台灣年輕人恐怕不出來投票

距離年底地方選舉的投票，只剩下一個星期， 各陣營都紛紛動員催票，年輕選票都是兵家必爭之地，不過， 以往這個族群多數都是掌握在民進黨手中， 但今年民進黨也憂心青年不出來投票，恐怕衝擊最後選情。

過去幾次投票，大約距離半個月時，年輕人會主動號召返鄉投票， 由於青年渴望改變，因此，昔日支持對象也以民進黨為主；其次， 年輕族群的國家意識較為濃厚，遇到主權或國安議題時， 都會勇於站出來投票，透過自己手上的那一票來表達立場。

其實，對年輕人來說，每次選舉的投票成本並不低， 若是家裡住在中南部，車費可能得花上兩、三千元， 這些尚不包括往返投票所花費的時間。因此， 年輕人願意投資金錢和時間去投票， 絕對是認為自己手上的這一票有價值。

然而，年輕人今年的投票意願似乎不高， 背後所透露的因素可能很複雜，但其中一項最主要的原因， 可能就是兩岸議題被淡化，讓大家誤判情勢。

其實，美中台情勢從今年初以來有非常明顯的變化， 美國眾院議長斐洛西在8月來台後，中共不斷進逼海峽中線， 試圖要建立新常態，那時的兩岸關係非常緊張，不過， 隨著中共每天都派出軍機、軍艦在台灣附近來回穿梭， 媒體早也降低報導的頻率，民眾更是見怪不怪。

另方面，中共才剛舉行廿大，確定習近平的領導任期， 在那段期間裡，中國放低姿態， 避免任何風吹草動去影響到習近平的布局。

第三，美國才剛舉行期中選舉， 不論是民主黨或共和黨都企圖掌握參眾兩院， 為了不讓投票橫生枝節，投票前夕，都努力營造和中國緩和的氣氛； 最近則是在投票結果大致底定後，拜習會在G20前夕上演。

換句話說，從今年8月初過後，原本美中台在檯面上的公開角力， 開始被淡化，但其實彼此之間的關係仍是暗潮洶湧。

正因為如此，台灣國家安全的議題也跟著被淡化， 甚至在國民黨有意操作下，將台海危機、延長兵役畫上等號， 彷彿是支持民進黨、形同要將孩子送上戰場， 所以大幅降低年輕人的投票意願。

然而，光以今年首投族大約76萬人來說，絕對可以左右藍綠選情， 但最後關鍵是否願意挺身而出，持續堅持台灣立場， 恐怕得看這群人對整個局勢的判斷。