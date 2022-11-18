FTX台灣近60萬受害者 、最高痛失2.17億 NGO籲勿二次上當

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導） 全球第二大加密貨幣交易平台FTX一夕破產，接手的知名重整律師更直言該案為生涯遇過最糟案例。FTX全球受害者眾，單台灣就多達5-60萬，據NGO團體問卷調查，單一損失金額最高達700萬美元（約2.17億元新台幣），目前NGO也抱團協助受害者自立救濟，並呼籲大家不要隨意輕信救濟保證，二次受騙連債權都不剩。

路透社報導，FTX破產重組起頭異常艱辛，擁有40年法務與重組資歷、新任FTX執行長芮伊（John J. Ray III）儘管經手過美國最大企業弊案安隆（Enron）案，面對FTX的破產重組也備感棘手，更直言他職涯中從未見過經營如此徹底失敗又缺乏可信財務資訊的公司。

芮伊目前致力於尋找與保護資產，由於FTX 財務管理堪稱毫無體系，目前與會計師事務所 Alvarez & Marsal 查核，可能現金尚存 5.64 億美元，儘管在冷錢包中找出價值 7.4 億美元的加密貨幣，但無法確定如何分配給債務人。因為在11日聲請破產保護當日，FTX進行未經授權提取3.72億美元，另有在申告破產重組後增發 3 億美元的 FTT等。

根據報導，FTX前執行長佛里特（Sam Bankman-Fried，業界慣稱SBF）私自動用100億美元的客戶資金，幫助他的交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），其中至少有10億美元不知去向。儘管SBF在2021年宣聲稱，客戶在FTX平台上有150億美元，但FTX並沒有將客戶存款記錄在資產負債表，即便有也不可信。

因FTX等加密貨幣平台上的客戶帳戶不同於傳統銀行帳戶，不受聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）保護，因此美國政府並不會介入並全額彌補客戶存款，債權人必須透過聲請破產程序來維護自身權利。然而根據美國破產法第11章的案例，客戶須等待破產法庭裁定他們能拿回多少錢，前提是如果還有剩，也就是說並不能保證拿到錢，且判定關鍵在於，客戶是否擁有他們存入的加密貨幣，或這些加密貨幣是否為FTX資產。若客戶擁有加密貨幣，才有更大機會拿回大部分的存放資產。

即便是在FTX倒閉前就提取資產的客戶也未必能置身事外。破產法院可能會授權FTX追回這些提款，以便能相對公平的對待無法提款的債權人。在涉及詐欺的情況下，追討期限可以長達好幾年。

非營利組織台灣區塊鏈大學聯盟、臺灣金融科技協會以及台灣虛擬通貨反洗錢協會於16日發布FTX 黑天鵝事件調查與協助問卷，截至17日據751名受害者回報，損失金額為「1001至1萬美元」佔38.2％，「1萬零1至5萬美元」30.4％，而「5萬零1至10萬美元」為8％，「10萬至30萬美元」達6.9％，其中有17名受害人損失逾100萬美元（約3112萬元新台幣），又以損失700萬美元以及500萬美元為最。

臺灣金融科技協會也在臉書專頁分享FTX的破產程序進展，FTX集團11日依美國破產法第11章提交申請書，並於14日向法院請求申請調整債權人清單，因債權人數量可能超過100萬，將曠日廢時，台灣區塊鏈大學聯盟進一步說明，破產程序原則上共有九個步驟，從債務人提交破產申請書，到最終結束破產案件的時間漫長，「目前都只在第一階段」，而事關重大的「第四步債權申請會在網上進行」，呼籲受害者不要著急，各 NGO將協同媒體在時機點到來時提醒大家怎麼做。

NGO也呼籲受害者保持冷靜，尋求正確管道，萬勿輕信他人保證救濟，保證全額返還等詐騙說詞，以免被騙去手中資料及債權，二次受害。

＊提醒有需要諮詢意見、尋求救濟協助者，可聯繫台灣區塊鏈大學聯盟、臺灣金融科技協會以及台灣虛擬通貨反洗錢協會等NGO，勿輕信不明管道。