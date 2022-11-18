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才見習近平 澳洲總理暗指不支持台灣加入CPTPP 國內外譁然

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/18 18:16
澳洲總理艾班尼斯出席泰國APEC領袖峰會（圖／美聯社）  

澳洲總理艾班尼斯出席泰國APEC領袖峰會（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今日在泰國曼谷APEC領袖峰會上，語出驚人暗示不支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），由於他日前才與中國領導人習近平會晤，不免引發向北京低頭的聯想，各方促其把話說清楚。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，艾班尼斯在APEC表示，澳洲「極不可能」支持台灣加入CPTPP，理由是該協定僅可由「公認的」國家參與，而非經濟體。「台灣在APEC僅是以經濟體身分出席」，他說道。

目前CPTPP共有11個環太平洋地區成員，中國與台灣都爭取入盟，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）主政時並未反對台灣加入。CPTPP入會規定並未要求「國家地位」，而是開放任何「國家、獨立關稅區」申請。換言之，台灣資格並無疑義。

延伸閱讀：APEC領袖峰會泰國登場 台灣代表張忠謀肩負半導體外交重任

此話一出，立即在台灣與澳洲發酵。我外交部表示，正與澳洲代表聯繫，促其闡明官方立場。外交部發言人歐江安指出，CPTPP歡迎所有經濟體加入，尚無任何國家質疑台灣的資格。

澳洲國立大學（Australian National University）學者赫斯科維奇（Benjamin Herscovitch）也表示， CPTPP目前成員雖均為主權國家，但「沒理由台灣不能成為CPTPP的一員」。他認為艾班尼斯應是口誤，但艾班尼斯三天前才與習近平見面，時機真是不妥。

赫斯科維奇強調，並無跡象顯示，艾班尼斯是依習近平之命行事。然而，他呼籲其執政團隊絕對有必要作出澄清，況且「台灣若加入CPTPP，不管在經濟還是戰略意義上，都有利澳洲」。

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