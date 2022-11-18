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雷貝莉的全球衛教之旅 台大學程為美國學生澆灌養分

By 台灣英文新聞－編輯
2022/11/18 17:37
雷貝莉與台大教授詹長權合影（圖／詹長權臉書）

雷貝莉與台大教授詹長權合影（圖／詹長權臉書）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）美國學生雷貝莉（Brianna Elizabeth Levin），來台攻讀台大公共衛生學程後，日前已順利申請到美國知名學府約翰霍普金斯大學的護理學院。台大公衛學院教授詹長權今（18）日發文分享了她在台求學的故事，以及「台灣經驗」為她學業帶來的助力。

雷貝莉來自美國喬治亞州，在私立研究型大學莫瑟爾大學（Mercer University）主修全球衛生，畢業後獲得獎助學金，前來台大全英文授課的全球衛生學程 （Global Health Program，GHP）攻讀碩士。

詹長權表示，雷貝莉在求學期間和畢業後，擔任其主持的台大社會責任計畫（USR）台大永續健康行動（SHANTU）的助理。SHANTU計畫是由台大、挪威國際路加組織馬拉威辦公室（Luke International Malawi Office）與屏東基督教醫院合作進行，推動台灣與非洲公衛在地實踐，提高學生國際視野。

詹長權提到，雷貝莉遍訪全國有在執行校園菜園計畫的學校，深耕新莊國小的菜園開墾和生態永續教學，規劃馬拉威的校園菜園合作，對SHANTU計畫的推動貢獻良多。她具中等中文溝通能力、為人親切善良，兩年多期間多次與新莊國小和該校師生互動，表現備受肯定。

詹長權表示，雷貝莉台大畢業後，請他幫忙寫推薦信，如今順利進入世界知名的美國約翰霍普金斯大學的護理學院 （Johns Hopkins University School of Nursing）攻讀護理學碩士學位。

詹認為，她在台大接受了紮實的公共衛生教育基礎，加上在USR計畫上磨練的實務經驗，肯定能對其學業有加分效果，在新冠大流行期間的台灣求學和工作經驗，也必會帶給該護理學院豐富的台灣觀點。

詹指出，台大全英文全球衛生學程獲美國認證，從雷貝莉的例子可見，此一公衛學程可稱得上是台灣在追求高等教育國際化上，一個值得參考的成功案例。

雷貝莉的全球衛教之旅 台大學程為美國學生澆灌養分

雷貝莉的全球衛教之旅 台大學程為美國學生澆灌養分
雷貝莉參與新莊國小活動（圖／詹長權臉書）
詹長權
台大
SHANTU
公共衛生

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