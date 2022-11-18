台北新板希爾頓聖誕住房專案 雙人入住每晚最低只要$4,999元 下樓直接衝新北耶誕城

清脆鈴聲搖曳著節日的祝福，聖誕的腳步慢慢的向我們靠近，台北新板希爾頓酒店即日起至明年01月02日推出「聖誕住房專案」，每日限量10間，雙人同行最低只要$4,999元，就可入住原價$13,500元希爾頓客房乙晚，專案除可享隔日自助早餐「買一送一」優惠外，獨家再贈價值$2,388元房客專屬「聖誕禮籃Christmas Hamper」一組，讓每位房客帶著味蕾的享受和節日的款待入住，與新板希爾頓一同度過暖胃又暖心的聖誕佳節。

專案期間適逢「2022 新北歡樂耶誕城」到來，雪白主題像是走入夢幻般的童話故事裡面，人氣雪寶躍上指標性聖誕樹、更打造8座網美必拍天橋光廊、迪士尼與皮克斯主題人物一次匯聚，在客房享用精心準備的餐點後，還可直接下樓欣賞全台萬眾矚目的冬季盛典，在夜晚與愛人漫步於燈海之中，讓年末最療癒的節日，增添光彩繽紛！

與家人好友歡聚！讓佳節充滿儀式感．住房專案贈「聖誕禮籃Christmas Hamper」

聖誕節是全家福、熱戀情侶、閨蜜好友歡聚的重要日子，不可或缺還需要美味大餐與滿滿的儀式感！台北新板希爾頓酒店特別推出聖誕住房專案，入住即贈「聖誕禮籃Christmas Hamper」乙組 (價值：$2,388元)，主廚特選半隻烤雞醃漬12小時，塞入辛香料與八寶松露飯，再烘烤一小時完美將鮮美雞汁與油脂封存，品嚐時還可搭配特調野莓醬享用，更添一番風味。聖誕禮籃還搭配主廚精選南瓜濃湯兩碗、法式鄉村麵包乙份、烤綜合食蔬乙份、酥脆炸薯乙份等多道傳統美式節日必備佳餚匯聚一籃，更再贈6吋手工聖誕造型蛋糕乙顆，專案每日限量10間，雙人同行只要$4,999元即可入住，決心把美味注入在這美好的佳節中，暖胃又暖心，盡享濃厚聖誕氛圍！

城市味蕾體驗．聖誕住房專案再享Market Flavor悅市集自助早餐「買一送一」優惠！

一日之計在於晨，就從豐盛澎派的「Market Flavor悅．市集自助早餐」開啟美好一天！廚藝團隊網羅多元無國界料理，以健康天然、豐盛多元為主軸，並推出多款台灣地道風味外，還有蜜汁丁香火腿、起司拼盤、主廚手工可頌等經典西式風味滿足旅人們的味蕾。聖誕住房專案更可享Market Flavor悅．市集自助早餐「買一送一」優惠，讓旅人元氣滿滿迎向美好的一天！