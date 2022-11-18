新北好茶展今日南港展覽館登場 推4大特色茶品

台灣國際茶業博覽會今(18)日起，為期3天於臺北 南港展覽館開跑，新北市政府農業局設置新北好茶展，主打包種茶、 三峽碧螺春及蜜香紅茶及石門鐵觀音等4大特色茶品。現場也頒發「 2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」獎項， 新北青農囊括半數獎項。

台灣國際茶業博覽會今日頒發「2022全國部分發酵茶製茶技術競 賽」獎項，坪林區翁依萍獲得條形包種茶組亞軍， 淡水區王茂林及新店區周永淯獲得季軍， 新北市農業局代理主任秘書陳品憲在場與選手分享獲獎喜悅。 農業局輔導各茶區特色茶發展，這次新北好茶展邀集坪林、 三峽及石門3大茶區，共10攤茶農展示新北特色茶品， 像是坪林東成茶葉企業有限公司「一茶沏禮盒」今年從全台17家參 賽商品中脫穎而出，獲得「2022十大飲享禮獎」，可從茶葉、 茶食爆米花、茶梅及蛋捲中任選混搭。另外展區也販售「2022新 北嚴選美味好禮」，如石門「一良茶屋」韻焙茶禮及「 新北市農會文山茶推廣中心」朕藏茶禮盒， 韻焙茶禮內容含鐵觀音及紅茶， 鐵觀音採用市場少見的龍眼木炭烘焙，焙製過後濃韻且渾厚， 茶香回甘且耐泡風味佳，朕藏禮盒是以包種茶、 蜜香紅茶及碧螺春等系列任意組合搭配， 外觀有帝王般私藏珍品設計，充分展現東方文化特質，這次特價79 9元(原價990元)，買到賺到，絕不能錯過的驚奇饗宴。

現場邀集到5星級製茶廠坪林區鬍鬚茶園及三峽區正全製茶工廠、4 星級製茶廠三峽天芳製茶廠，民眾可到現場親訪星級茶師製茶秘辛， 此外，有機茶農也到場擺攤，「慈心淨源茶」 推出購買有機茶指定商品現享折扣，石門區「香氛莊園」 推出新品阿里磅特級紅茶，具有淡雅果香以及花香， 適合喜愛喝半發酵茶的朋友，也有薰花烏龍茶、 傳統碳焙烏龍茶及阿里磅紅玉紅茶等風味茶供選購， 凡購買新品滿額千元送阿里磅特級紅茶三角立體茶包一瓶或傳統碳焙 烏龍茶1包，價值200元，值得一提的是，「香氛莊園」 與三峽區「谷芳有機茶園」皆獲得國際清真驗證， 滿足穆斯林飲食需求。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境， 並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽， 展現青農活力與創新，獲得各項獎項值得肯定， 讓新北好茶品牌提升新價值，邀請民眾周末至南港展覽館，品嚐「 新北好茶」獨特滋味，到現場為茶農們加油打氣， 更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書(https:/ /www.facebook.com/agr.ntpc/)查詢 。

照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供