「第38屆臺瑞(典)經濟合作會議」中華電信郭水義總經理擔任臺方主席

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會） 與瑞典貿易暨投資委員會（Business Sweden） 於2022年11月18日假香格里拉台北遠東國際大飯店共同舉行「 第38屆臺瑞(典)經濟合作會議」， 由該公司郭水義總經理與瑞典愛立信集團Mr. Mats Nilsson視訊連線共同主持大會開幕儀式。 並由經濟部陳正祺次長、瑞典外貿部次長Amb. Håkan Jevrell應邀擔任致詞嘉賓。

中華電信郭總經理，以臺方主席身分，在致詞中表示， 本次會議聚焦「永續製造」及「智慧醫療」兩個產業議題，以促成臺 、瑞典雙方之技術交流，以及拓展雙邊合作商機為目標。展望未來， 台灣將以聞名全球的先進智慧製造實力，來達成提升能源效率、 落實減碳的永續製造轉型，並完成2050淨零碳排的國家政策。 在智慧醫療方面，郭總經理也以疫情過後所衍生的遠距診治、 精準醫療之新需求，以及台、瑞典兩國目前所累積的數位醫療成果， 作為雙方未來合作發展之基礎。

「智慧醫療」分組，臺方重量級講者包含： 衛生福利部醫事司劉越萍司長、 財團法人台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長、 天樞健康資訊科技吳博儒執行長、 台灣人工智慧實驗室杜奕瑾創辦人、 中華電信企業客戶分公司柯偉震副總經理。柯副總經理以『 遠距技術於基礎醫療之應用』為題， 向大會介紹本公司自主研發遠距醫療平台，提供包括遠距門診、 遠距會診與居家訪視等解決方案。藉由5G網路架起橋樑， 遠距醫療平台提供診所便利遠距看診服務並整合診所HIS系統； 搭配5G行動醫療行李箱， 平台連接偏遠地區衛生所和大城市醫學中心， 提供現場病患生理資訊與醫學影像共享功能，實現偏鄉遠距會診， 已在台灣導入10個醫療機構成功案例，讓偏鄉衛生所、 診所享受醫學中心資源，達成醫療平權。

「永續製造」分組，臺方重量級講者包含： 東元電機機電系統暨自動化事業群高飛鳶總經理、 明基材料劉家瑞總經理、研華科技楊瑞祥技術長、 中華電信國際分公司周宗邰處長。周處長以『5G企業專網與智慧製 造應用』為題，向大會介紹本公司自主研發之5G MEC（Multi-access Edge Computing），結合企業專屬基地台及邊緣運算網路， 達成5G高速率、低延遲、大連結之特性，實現製造業智慧化升級， 針對海內外製造業的需求，提供5G企業專網最佳的解決方案。

「臺瑞（典）經濟合作會議」歷經30餘年，未曾間斷， 兩國政府及工商界均高度重視。 也是我國與北歐地區進行科技交流與合作的重要管道。今年， 大會因應科技與潮流之趨勢，首度發行會議紀念NFT， 為此次會議留下恆久的紀錄。