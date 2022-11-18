「第38屆臺瑞(典)經濟合作會議」中華電信郭水義總經理擔任臺方主席

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與瑞典貿易暨投資委員會（Business Sweden）於2022年11月18日假香格里拉台北遠東國際大飯店共同舉行「第38屆臺瑞(典)經濟合作會議」，由該公司郭水義總經理與瑞典愛立信集團Mr. Mats Nilsson視訊連線共同主持大會開幕儀式。並由經濟部陳正祺次長、瑞典外貿部次長Amb. Håkan Jevrell應邀擔任致詞嘉賓。
中華電信郭總經理，以臺方主席身分，在致詞中表示，本次會議聚焦「永續製造」及「智慧醫療」兩個產業議題，以促成臺、瑞典雙方之技術交流，以及拓展雙邊合作商機為目標。展望未來，台灣將以聞名全球的先進智慧製造實力，來達成提升能源效率、落實減碳的永續製造轉型，並完成2050淨零碳排的國家政策。在智慧醫療方面，郭總經理也以疫情過後所衍生的遠距診治、精準醫療之新需求，以及台、瑞典兩國目前所累積的數位醫療成果，作為雙方未來合作發展之基礎。
「智慧醫療」分組，臺方重量級講者包含：衛生福利部醫事司劉越萍司長、財團法人台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長、天樞健康資訊科技吳博儒執行長、台灣人工智慧實驗室杜奕瑾創辦人、中華電信企業客戶分公司柯偉震副總經理。柯副總經理以『遠距技術於基礎醫療之應用』為題，向大會介紹本公司自主研發遠距醫療平台，提供包括遠距門診、遠距會診與居家訪視等解決方案。藉由5G網路架起橋樑，遠距醫療平台提供診所便利遠距看診服務並整合診所HIS系統；搭配5G行動醫療行李箱，平台連接偏遠地區衛生所和大城市醫學中心，提供現場病患生理資訊與醫學影像共享功能，實現偏鄉遠距會診，已在台灣導入10個醫療機構成功案例，讓偏鄉衛生所、診所享受醫學中心資源，達成醫療平權。
「永續製造」分組，臺方重量級講者包含：東元電機機電系統暨自動化事業群高飛鳶總經理、明基材料劉家瑞總經理、研華科技楊瑞祥技術長、中華電信國際分公司周宗邰處長。周處長以『5G企業專網與智慧製造應用』為題，向大會介紹本公司自主研發之5G MEC（Multi-access Edge Computing），結合企業專屬基地台及邊緣運算網路，達成5G高速率、低延遲、大連結之特性，實現製造業智慧化升級，針對海內外製造業的需求，提供5G企業專網最佳的解決方案。
「臺瑞（典）經濟合作會議」歷經30餘年，未曾間斷，兩國政府及工商界均高度重視。也是我國與北歐地區進行科技交流與合作的重要管道。今年，大會因應科技與潮流之趨勢，首度發行會議紀念NFT，為此次會議留下恆久的紀錄。