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12種疫苗組合保護效益曝光！台灣指揮中心：前2劑AZ最差　快去打莫德納次世代疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/18 16:34
指揮中心公布COVID-19疫苗保護效益分析，前2劑接種AZ疫苗的保護效益最差，呼籲追加接種次世代疫苗來加強保護力。

指揮中心公布COVID-19疫苗保護效益分析，前2劑接種AZ疫苗的保護效益最差，呼籲追加接種次世代疫苗來加強保護力。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）指揮中心今（18）日公布COVID-19疫苗保護效益分析，在各類疫苗廠牌組合中，若不分年齡層，2劑BNT加1劑莫德納的死亡保護效益最高，以65歲以上民眾為例的話，「3劑莫德納」保護效益最強；而前2劑接種AZ疫苗的保護效益最差，呼籲追加接種次世代疫苗來加強保護力。

該研究運用的疾管署大數據資料庫，從國內去年3月22日AZ疫苗開打起開始蒐集，截至今年9月30日止，含括2300萬人、6000多萬劑疫苗之去識別化後，進行科學分析，並於今日公布12種組合的保護效益分析數據。

結果顯示，無論施打哪種品牌的疫苗，與未打疫苗者相比，避免中重症及死亡的保護效益上都優於未打滿3劑疫苗者。

我國最常見12種疫苗接種組合，包括「AZ+AZ+莫德納」、「AZ+AZ+BNT」、「AZ+AZ+高端」、「三劑莫德納」、「莫德納+莫德納+BNT」、「莫德納+莫德納+高端」、「三劑BNT」、「BNT+BNT+莫德納」、「BNT+BNT+高端」、「三劑高端」、「高端+高端+莫德納」、「高端+高端+BNT」。

中重症保護效益部分，指揮中心發言人莊人祥表示，65歲以上長者以接種3劑莫德納保護效益90.5%最高，接種2劑莫德納加1劑高端89.1%次之；18歲至64歲則是接種2劑高端加1劑BNT的97.9%最高。

至於死亡保護效益方面，莊人祥說，65歲以上長者以接種3劑莫德納保護效益93.1%最高，其次是接種2劑莫德納加1劑高端92.3%；18歲至64歲以接種2劑莫德納加1劑BNT效益最好可達96.5%。

值得注意的是，65歲以上長者若前2劑接種AZ疫苗，接種第3劑對死亡和中重症的保護效益，僅有3成多到5成多之間；18歲到64歲前2劑接種AZ的保護效益也低於其他廠牌組合，因此呼籲前2劑接種AZ疫苗的民眾，可接種次世代追加劑疫苗，以獲得更好的保護力。

12種疫苗組合保護效益曝光！台灣指揮中心：前2劑AZ最差　快去打莫德納次世代疫苗

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更新時間 : 2022-11-18 17:40 GMT+08:00

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