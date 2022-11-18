臺灣瑞典經濟合作會議 聚焦永續製造、智慧醫療

國經協會與瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處（The Swedish Trade & Invest Council）18日在台北共同舉行「第38屆臺瑞(典)經濟合作會議」，由中華電信公司郭水義總經理與瑞典愛立信集團Mr. Mats Nilsson視訊連線共同主持大會開幕儀式，經濟部陳正祺次長、瑞典外貿部次長Amb. Håkan Jevrell擔任致詞嘉賓，台灣駐瑞典代表處谷瑞生代表、新任瑞典駐臺代表Mr. Anders Wollter亦親臨現場，線下與線上匯集超過200位來自產官學研界之貴賓，互動交流熱絡。
本次會議聚焦「永續製造」及「智慧醫療」兩個產業議題。「永續製造」分組由工業局陳佩利副局長與瑞典Produktion2030計畫Ms. Cecilia Warrol主持人進行開場致詞，並邀請臺瑞(典)重量級企業擔任講者，臺方包括東元電機、明基材料、研華科技與中華電信；瑞典方則洽邀特瑞堡集團、瑞健醫療、北爾電子及拓比科技，雙方皆提出對於永續製程、綠色轉型及環保材料之經驗與解方，期望藉由合作，共同達成2050淨零排放的目標。
「智慧醫療」分組由瑞典貿易暨投資委員會台灣總經理Mr. Petter Sund擔任與談主持人，並由衛福部劉麗玲技監和瑞典國家研究院eHealth 所長Mr. Joakim Börjesson致詞。隨著臺灣邁入高齡社會與後疫情時代，遠距醫療持續受到關注，而瑞典作為超低人口密度國家，已發展遠距與實體院所混和的醫療服務模式，因此在上半場的討論中，雙方針對數位醫療技術及居家護理方案進行分享；下半場則著重在使用大數據、AI等技術與精準醫療，盼在醫療數位化升級的同時，亦能促進雙方產業之整合協作。本次臺方講者包括衛福部醫事司劉越萍司長、中華電信企業客戶分公司柯偉震副總經理、財團法人台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長、天樞健康資訊科技吳博儒執行長、台灣人工智慧實驗室杜奕瑾創辦人。瑞典方講者則包括愛立信/隆德大學教授Per Ödling以及Arjo、Elekta、悅廷和(Getinge)、AstraZeneca等醫療大廠分享其在智慧醫療領域之專業技術。
本屆大會亦舉行兩項MOU簽署儀式，並由雙方次長共同見證。中華民國專利師公會林宗宏理事長與瑞典專利師協會Ms. Carolin Sundkvist會長簽署「臺瑞典IPR產業合作備忘錄」；國立陽明交通大學林奇宏校長則與瑞典Norlinanders AB(金融科技顧問公司) Mr. Anders Norlin執行長簽署「臺瑞典FinTech產業合作備忘錄」，盼實質推進臺瑞雙邊於智慧財產權及金融科技方面之交流與合作。