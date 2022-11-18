臺灣瑞典經濟合作會議 聚焦永續製造、智慧醫療

國經協會與瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處（The Swedish Trade & Invest Council）18日在台北共同舉行「第38屆臺瑞(典)經濟合作會議」， 由中華電信公司郭水義總經理與瑞典愛立信集團Mr. Mats Nilsson視訊連線共同主持大會開幕儀式， 經濟部陳正祺次長、瑞典外貿部次長Amb. Håkan Jevrell擔任致詞嘉賓，台灣駐瑞典代表處谷瑞生代表、 新任瑞典駐臺代表Mr. Anders Wollter亦親臨現場，線下與線上匯集超過200位來自產官 學研界之貴賓，互動交流熱絡。

本次會議聚焦「永續製造」及「智慧醫療」兩個產業議題。「 永續製造」分組由工業局陳佩利副局長與瑞典Produktion 2030計畫Ms. Cecilia Warrol主持人進行開場致詞，並邀請臺瑞(典)重量級企業擔 任講者，臺方包括東元電機、明基材料、研華科技與中華電信； 瑞典方則洽邀特瑞堡集團、瑞健醫療、北爾電子及拓比科技， 雙方皆提出對於永續製程、綠色轉型及環保材料之經驗與解方， 期望藉由合作，共同達成2050淨零排放的目標。

「智慧醫療」分組由瑞典貿易暨投資委員會台灣總經理Mr. Petter Sund擔任與談主持人，並由衛福部劉麗玲技監和瑞典國家研究院 eHealth 所長Mr. Joakim Börjesson致詞。隨著臺灣邁入高齡社會與後疫情時代， 遠距醫療持續受到關注，而瑞典作為超低人口密度國家， 已發展遠距與實體院所混和的醫療服務模式， 因此在上半場的討論中，雙方針對數位醫療技術及居家護理方案進行 分享；下半場則著重在使用大數據、AI等技術與精準醫療， 盼在醫療數位化升級的同時，亦能促進雙方產業之整合協作。本次臺 方講者包括衛福部醫事司劉越萍司長、 中華電信企業客戶分公司柯偉震副總經理、 財團法人台灣癌症基金會蔡麗娟副執行長、 天樞健康資訊科技吳博儒執行長、 台灣人工智慧實驗室杜奕瑾創辦人。瑞典方講者則包括愛立信/隆德 大學教授Per Ödling以及Arjo、Elekta、悅廷和(Geting e)、AstraZeneca等醫療大廠分享其在智慧醫療領域之 專業技術。

本屆大會亦舉行兩項MOU簽署儀式，並由雙方次長共同見證。 中華民國專利師公會林宗宏理事長與瑞典專利師協會Ms. Carolin Sundkvist會長簽署「臺瑞典IPR產業合作備忘錄」； 國立陽明交通大學林奇宏校長則與瑞典Norlinanders AB(金融科技顧問公司) Mr. Anders Norlin執行長簽署「臺瑞典FinTech產業合作備忘錄」 ，盼實質推進臺瑞雙邊於智慧財產權及金融科技方面之交流與合作。