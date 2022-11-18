被控支持陳時中票投黃珊珊 王世堅：靈魂不受黨紀管

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）選戰進入白熱化，在節目上放話「欠黃珊珊一次」的民進黨立委王世堅，被追問是要遵黨紀投陳時中還是投黃珊珊時，王世堅呼籲支持者投陳時中，但也放飛自我表示「靈魂不受黨紀管！」

王世堅日前上《風傳媒》網路節目，談及7年前他於議會提案市政府應解約接管，黃珊珊不僅首個響應，一讀二讀也聲援，表示「欠黃珊珊一次」，不料引發外界解讀為票投黃珊珊，更被桃園前市議員王浩宇怒批違反黨紀，王世堅與黃珊珊也遭受網攻。

王世堅下午澄清這段過往，並怒嗆同黨議員當時毫無作為，還怒罵被罷免的王浩宇閉嘴，「回去當太監」。

王世堅表示，他當天都還在幫陳時中掃街拜票做宣傳，他也光明磊落的表示「支持陳時中」，但他坦言自己「欠黃珊珊一次」，因為「黃珊珊是那麼正直，側翼網軍也在攻擊黃珊珊」，王世堅認為這情況莫名其妙，「我們支持陳時中，有必要去糟蹋黃珊珊嗎?」

被問及虧欠黃珊珊是否「用這次還會來」時，王世堅金句迸發，表示「靈魂不受黨紀管」，被再三追問他自己是否「票投陳時中」，王世堅表示「（與）千千萬萬票（相比），我這一票不算什麼」、「我不方便再講啦！因為你問了，我又感情用事」。

為轉移焦點，王志堅隨即喊話做出種種騷擾事端的側翼網軍，「你擔任這份工作，何止為五斗米折腰，你是出賣自己人格，你以後要跟兒子說，林北以前在做網軍，你要說這個話嗎？」

獎萬安之前隔空拉票，向王志堅表示與其左右為難，不如投給自己，王志堅也辛辣的表示，「希望蔣家人士不要再折磨我，不要再折磨台灣人」。