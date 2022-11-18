2023首爾亞洲廣告會議 南韓將顛覆傳統 力推數位廣告新時代

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）亞洲最具指標的數位與行銷盛會DigiAsia（數位亞洲大會）昨（17）日於台北花博展開，大會中邀請到了各國講師舉辦講座，其中包含了韓國亞洲廣告聯盟（Korea Fereration of Advertising Associations）會長金樂會（Kim Nack Hoi）及韓信大學教授許台尹（Ben, Heo），兩位同時也是明年將在首爾舉行的2023亞洲廣告大會（Ad Asia 2023 Seoul）的委員長及事務長。台灣英文新聞有幸專訪到兩位，一窺南韓廣告趨勢及2023年亞洲廣告大會亮點。

金樂會表示，2021年南韓媒體廣告費用為24兆韓元（約120億美元），其中數位廣告佔了約54%，有線電視、IPTV、廣播廣告等為約24%，新聞約10%，戶外廣告約5%。在數位廣告中，Youtube影片等露出型廣告佔比過半為約52%，搜尋廣告則占據約40%。

數位廣告能提供個人化廣告，利用大數據分析，將廣告投放至適用客群，例如最常在瀏覽網頁時看到的展示型廣告，使用IG、Facebook時所看見的社群廣告等，金樂會提到，現在在各個國家中，數位廣告都在持續成長，而近年隨著科技發展，廣告與AI、NFT、Metaverse等科技的結合也逐漸成長，數位科技的應用在廣告界將佔有一席之地。

亞洲廣告會議（AD Asia）至今已有64年歷史，兩年一屆，2023年亞洲廣告會議（2023 AD Asia）將於2023年10月25日至27日在南韓首爾江南區COEX舉行，活動為期3天，預計邀請4,000名南韓國內及1,000名國外的各界專業人士。許泰尹表示，此次到台灣也是希望能邀請台灣相關人士參與。

二人指出，此次的2023年首爾亞洲廣告會議將展現與歷屆會議完全不同的風貌。以往的亞洲會議主要是以廣告、媒體等傳統媒體為中心，而此次的活動則將展現出數位時代最新型態的一面，不單單是會議，而是結合了數位行銷會議及數位產業的展示博覽會。

許台尹說道，2023首爾亞洲廣告會議的主旨為「Transformation、Play、Connect」。值此數位轉型時代，行銷及廣告的存在理由應被重新定義，廣告的重點不再只是為了將產品賣出，而是在於要如何讓消費者開心。此次展覽也希望參與者能享受在活動之中，現場將規劃數項體驗活動。此外，該展會也會是各產業媒合的平台，創造新的商機。

金樂會也說道，許多人對亞洲廣告會議有古板、老派的印象，但此次將會是一個年輕活潑的廣告會議，計劃以大學生為對象，舉辦創意廣告比賽，先於各國選拔出兩名大學生並包辦費用，邀請他們至現場，再從現場選出最後優勝者。活動還將安排Kpop公演、首爾知名景點夜間巡遊，讓參與者親自體驗韓國當地文化。

另外，南韓近年推廣自家文化頗有心得，2023首爾亞洲廣告會議也擬邀請廣告行銷專家及當紅藝人，至現場親自說明推廣韓流文化成功的秘訣。