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APEC領袖峰會泰國登場 台灣代表張忠謀肩負半導體外交重任

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/18 14:59
2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖第一場閉門會議18日在泰國曼谷舉行，台灣領袖代表張忠謀 （右）座位被安排在新加坡總理李顯龍（左...

2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖第一場閉門會議18日在泰國曼谷舉行，台灣領袖代表張忠謀 （右）座位被安排在新加坡總理李顯龍（左... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議今（18）日在泰國曼谷登場，能否在多項議題達成共識、產出聯合聲明還不好說，代表台灣與會的台積電創辦人張忠謀，則背負了要促21個成員國協力確保半導體供應鏈韌性的重責大任。

今早進行的是APEC第一場閉門會議，張忠謀被安排的席次，右方是新加坡總理李顯龍，左前方則是美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。至於中國國家主席習近平，則與張忠謀遙遙相對。

今年91歲的張忠謀，是第六度出任我國APEC代表，一次在前總統陳水扁任內，五次在總統蔡英文任內。上月獲任命出席時，張忠謀就表示會致力與APEC夥伴建立具有韌性的電子產品供應鏈，並展現台灣在氣候議題上的努力與決心。

美聯社特別刊了一篇報導，介紹寧波出生的張忠謀，1987年如何創立台積電，以代工起家，終至躋身世界一流半導體公司，及TSMC在美中晶片大戰的關鍵角色。去年台積電就出產了12,302種產品予全球535個客戶，營收498億美元，獲利187億美元。張忠謀在台積電持股市值約16億美元。

APEC經濟領袖會議一連兩天舉行，明天結束，這是繼柬埔寨東協（ASEAN）峰會、印尼G20峰會後，第三場集結各大領袖的峰會。

若要作出聯合聲明，必須21個成員國一致同意，包括俄國。時值俄烏大戰等國際挑戰，能否達成共識有其難度，此前的數場APEC會議，即因是否要提及烏克蘭戰事而出現分歧，未能發表共同聲明。

不過，日前G20峰會中，各國難得展現了一致立場，中國、印度總算並未阻撓國際同聲譴責莫斯科，APEC或許有望能達成共同聲明。APEC占了全球貿易近半比例，每十名地球公民，就有四人來自成員國。主辦國泰國希冀，能藉由此峰會，在氣候變遷、環境目標、永續貿易投資等議題上獲致共識。

APEC領袖峰會泰國登場 台灣代表張忠謀肩負半導體外交重任
張忠謀（前左）的左前方是美國副總統賀錦麗（前右）（圖／中央社）

APEC領袖峰會泰國登場 台灣代表張忠謀肩負半導體外交重任
台灣領袖代表張忠謀與會（圖／中央社）

APEC領袖峰會泰國登場 台灣代表張忠謀肩負半導體外交重任
中國國家主席習近平出席（圖／中央社）
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