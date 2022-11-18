（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增18,003例COVID-19確定病例，分別為17,952例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增58例死亡。

疫情監測組組長周志浩表示，昨天新增1萬7952例，比起上周五減少11％左右，顯示疫情仍持續往下趨勢，死亡新增58例，也比前兩天降低一些。



指揮中心表示，今日新增之17,952例本土病例，為8,237例男性、9,699例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(2,874例)，高雄市(2,428例)，臺中市(2,251例)，桃園市(1,934例)，臺南市(1,713例)，臺北市(1,587例)。



指揮中心指出，今日新增58例本土病例死亡個案，為32例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、54例具慢性病史、41例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月17日至11月15日，死亡日期介於10月24日至11月15日。





指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為20例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自馬來西亞、泰國(各1例)移入，另49例感染國家調查中。入境日期介於今年10月19日至11月17日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,130,231例確診，分別為37,162例境外移入、8,093,015例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,848例COVID-19死亡病例，其中13,831例本土，另17例為境外移入。

【11/18台灣本土+17,952例／死亡+58例】較上周五減少11％ 疫情趨勢穩定向下