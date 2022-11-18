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南臺灣首場虛擬海洋沈浸體驗巡迴展　「OCEANBOX」盛大開展

ＷildAid野生救援期盼將守護海洋生態的觀念，透過數位體驗的方式與在地大小觀眾互動，鼓勵觀眾加入保育鯊魚、守護海洋的行列；現場開放自由拍照錄影。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/18 14:19
圖片由WildAid野生救援提供

圖片由WildAid野生救援提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「OCEAN BOX全沈浸深海體驗巡迴展」今(18)日在南台灣屏東盛大開幕，WildAid野生救援表示，為推廣「不傷害任何一個生命」進行教育展示的理念，該展覽結合全新開發「海洋生物AR互動APP」與「360度環繞沈浸海洋體驗劇場」，讓觀眾彷彿置身海洋、近距離觀賞台灣沿海與遠洋海域悠游的多種鯊魚與綠蠵龜。

「OCEAN BOX全沈浸深海體驗巡迴展」是ＷildAid野生救援與社團法人中華民國關懷生命協會，與海洋委員會海洋保育署共同聯手，一起展開虛擬取代活體展示的展覽計畫，首站選在屏東市數位青創中心，希望透過新型態的展覽讓南臺灣的大小朋友能夠看見一般人都難得一見的5米大鯨鯊與鬼蝠魟與雙髻鯊等物種。

ＷildAid野生救援表示，該展覽與DigiAsia 2022 數位亞洲大會合作，透過拍攝製作VR360無死角觀展影片，透過大會平台讓世界各地的創意工作者可遠端看展，並搭配VR眼鏡更能身歷其境感受海洋的力量，期盼將守護海洋生態的觀念，透過數位體驗的方式與在地大小觀眾互動，鼓勵觀眾加入保育鯊魚、守護海洋的行列；現場開放自由拍照錄影。

WildAid還說，另在企業團體的贊助支持下，展期間計畫推動至少500人次Oceanbox全沈浸深海體驗展『偏鄉行動列車』，他們將邀請偏鄉學生或社區團體搭乘專車到場觀展並聆聽導覽，在推廣鯊魚海洋保育重要性的同時，也讓偏鄉的學童與社區團體接觸新型態數位體驗展覽，進而為在地種下多媒體創意與環境生態保育的願景種子。現場觀眾只要線上簽署『世界無翅宣言』並支持『無動物實驗行動』，即可獲得『海洋生物AR互動貼紙』。「OCEAN BOX全沈浸深海體驗巡迴展」展覽期間全程免費。

影片由WildAid野生救援提供

南臺灣首場虛擬海洋沈浸體驗巡迴展　「OCEANBOX」盛大開展

圖片由WildAid野生救援提供
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野生動物
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