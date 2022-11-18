岸習會提五點共識 岸田當面強調台海和平穩定重要性

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）亞太經濟合作組織（APEC）峰會如火如荼在曼谷登場，與會的日本首相岸田文雄與中國大陸國家主席習近平於17日在當地舉行雙邊會談，僅持續半小時，雙方聚焦包含中日關係、台海和平穩定、釣魚台列嶼等議題，雙方於會後提出五點共識。

綜合日媒體報導，這日中日雙方領袖自2019年12月以來首次會面，然而會談僅持續約半小時，與三小時的拜習會相比，相當簡短。據日本外務省聲明指出，岸田提及去年10月與習近平在通話中建立具「建設性與穩定的日中關係」達成共識，並在國際問題上作為負責任的大國，共同合作應對挑戰；習近平則表示，中日關係的重要性並未改變。

岸田就東海局勢、釣魚台列嶼以及中國在日本周邊的軍事活動，包含今年8月中國向日本經濟海域發射飛彈一事表示嚴重關切，盡早開通防務部門海空聯絡機制直通電話，並重申台灣海峽和平與穩定的重要性，以及關於中國人權以及日本國民被拘留的要求，並強烈呼籲盡早取消對日本食品的管制進口。此外雙方也談及北韓問題，並同意持續就日本外務大臣林芳正訪中一事協調，

央視報導，習近平向岸田文雄表示，中日關係的重要性沒有變，也不會變；歷史、台灣等重大原則問題涉及兩國關係政治基礎和基本信義，必須重信守諾、妥善處之；兩國經濟相互依存度很高，兩國應該著眼各自長遠利益和地區共同利益。

據新華社報導，岸習會後雙方團隊磋商，針對穩定和發展雙邊關係所達成5點共識。其一，中日關係的重要性「沒有變，也不會變」。共同恪守「中日四個政治文件」原則，踐行「互為合作伙伴、互不構成威脅」的政治共識。加強高層交往和對話溝通，不斷增進政治互信，共同致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的重要關係。

其二，盡早舉行新一輪「中日經濟高層對話」，加強節能環保、綠色發展、醫療康養、養老照護等領域合作，共同為企業提供公平、非歧視、可預期的營商環境。

其三，積極評價今年紀念中日邦交正常化50年系列活動。盡早舉行新一輪中日高級別人文交流磋商機制會議。積極開展政府、政黨、議會、地方及青少年等交往交流。

其四，盡早開通「防務部門海空聯絡機制直通電話」，加強防務、涉海部門對話溝通，共同遵守2014年「四點原則共識」。

其五，共同肩負維護國際地區和平與繁榮的責任，加強國際地區事務協調合作，努力應對全球性挑戰。