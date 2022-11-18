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不忍了！馬斯克下最後通牒要員工「高強度」工作 Twitter爆出走潮

沒想到熬過了第一波開除名單，只是開頭，如今又被逼著得奉行公司的hardcore文化，否則就只能走人

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/18 12:12
舊金山推特Twitter辦公大樓（圖／美聯社）  

舊金山推特Twitter辦公大樓（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）戲劇化收購推特（Twitter）後，馬斯克（Elon Musk）祭出了一連串清洗企業文化的手段，解聘高層、解雇大半數員工，16日又再度發函下達最後通牒，許多僥倖存活的員工不忍了，寧可捲鋪蓋走人，也不願受辱保住飯碗。

路透報導，馬斯克16日早晨寄信給全體員工，要大家打起精神，在日益競爭的世界中打造Twitter 2.0，秉著長工時、高強度的工作精神，奮起衝刺，走「硬核」（hardcore）風格。17日下午5點前未回覆的，奉上資遣費，以離職論處。

根據職場應用程式Blind不具名民調（透過員工信箱驗證身分），180名推特員工中，42%選了「走人，我自由了！」選項，約1/4人選了「勉強留下」，僅7%選擇「留下來」。

據傳馬斯克正與多名高階員工商談，試圖說服其留下。目前尚不清楚這霹靂手段又將迫使多少人離職，但從調查結果可見，許多人已不願再忍受動輒砍人、轉向高強度的企業文化。消息人士透露，推特已告知員工，將關閉辦公室至21日，期間不得出入。

這波出走潮包括了負責修復系統錯誤（bug）、避免服務中斷的工程師，使推特系統穩定度的前景籠上一層陰影。路透指，17日晚間，內部版本的Twitter app就開始變慢，公用版本恐也會面臨夜間服務中斷的風險，屆時許多服務將無人能負責修復。

Signal一個有著50名推特員工的群組中，40人去意甚堅。Blind另一項調查則顯示，逾半員工認為至少50%的員工會走人。17日，Twitter平台及內部群組中，已充斥了各種表達支持及告別的表情符號，如藍色愛心。17日下午6點，歐美至少二十多人公開表示已辭職。

搭上這波離職潮的，包括Tess Rinearson，他在推特中負責打造虛擬貨幣小組。另也有部分去職工程師，將個人經歷改成「軟核工程師」（softcore engineer）或「前硬核工程師」（ex-hardcore engineer），擺明著挖苦馬斯克的「硬核」之說。

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