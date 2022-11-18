公督盟：台灣民主選後才真正開始　《第一次監督地方議會就上手》新書出版

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）九合一地方大選將於11月26日舉行，有鑑近年來各地議員接連爆出人事關說、詐領助理費、收受回扣等負面事件，公民監督聯盟與全國監督議會聯盟，共同公布(out)議員及好議員的指標，並出版《第一次監督地方議會就上手》」，今(18)日在立法院舉辦新書發表會，期盼激勵更多夥伴投入地方議會的監督。

「民主，選後才真正開始！」公督盟表示，他們深信必須有人扮演他律的角色從旁監督，才能避免政治人物快速腐化變質。監督團體的成立，雖不能讓壞事隨即消失，但能夠墊高政治人物做壞事的門檻，唯有國會與地方議會同時監督改革，台灣政治才能邁向陽光及透明。

在數年的籌劃和撰述下，公督盟與全督盟於今日共同出版了《第一次監督地方議會就上手》一書，是結合各地監督團體的經驗，加上地方政治實務的監督操作手冊。公督盟希冀透過該手冊，不僅可以深化各地監督團體倡議行動；同時也給各地有志於地方議會監督的民間夥伴有門路來關心此議題，是一本理念與實務兼具的工具書；未來也將運用此手冊持續推動地方監督的公民參與培力。

對於「奧(out)議員」及「好議員」的指標，公督盟進一步說明，在奧議員指標中除了有涉及司法案件、財產申報不實等議員個人的行為表現外；亦涵蓋了議員在議會內疏於質詢、監督地方政府的表現。而在好議員指標部分，除了在議會的優良問政表現外，公督盟也相當關心議員及議會的陽光透明，例如議員本身是否有公布兼職狀況或是助理聘用狀況等；以及議員是否支持議會透明改革等。

在2022年的地方大選前，公督盟再次與各地方議會監督團體規畫了奧議員、好議員指標，並進一步更新相關指標，例如增加是否有酒駕前科，並表彰積極從事地方公益活動的議員等，而這些指標可以協助民眾識別違法亂紀的政客，以及認真努力的專業民代，讓公民在投票前能夠從選舉公報或選舉文宣之外的管道去衡量自己的選擇。

《第一次監督地方議會就上手》內容包括：現在地方議會存在哪些令人詬病的問題；監督地方議會可能會遇到的阻礙，又該如何解決這些阻礙；公督盟和全督盟在這幾年做了哪些努力；各督盟在議會監督的第一手經驗分享，最後還有關於地方議會您不能不知道的小知識。其中，因應今年終於修法通過議員們的財產申報要比照縣市首長及立委全面上網公開，並於書中首次揭露如何在網路上查詢到議員每年的財產申報資料。

《第一次監督地方議會就上手》線上版