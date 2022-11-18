林家棟領銜！香港警匪動作片《智齒》強勢問鼎金馬　聖誕節前夕台灣震撼上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)由林家棟及李淳領銜主演的《智齒》將於12月23日台灣上映。

香港犯罪動作電影《智齒》由香港知名導演鄭保瑞執導， 香港金像獎影帝林家棟、李淳及新科影后劉雅瑟共同演出， 全片以黑白手法呈現，充滿暴力美學的視覺衝擊，今年強勢獲金馬獎 14項提名的最大贏家，包含最佳影片、最佳導演、最佳男主角、 最佳女主角、最佳男配角等獎項。

電影《智齒》改編自中國知名作家雷米的小說， 再展香港犯罪動作電影的高水準表現，導演鄭保瑞的作品風格強烈， 之前的執導電影《狗咬狗》、《車手》等，都獲得好評，《意外》 更入選威尼斯國際電影節主競賽單元，是香港極具代表性導演，《 智齒》曾獲選柏林影展特別放映單元， 香港影帝林家棟和李淳分演風格迥異的警察搭檔， 負責合作查辦一宗連環殺人命案，而中國女星劉雅瑟更憑《智齒》 搶眼表現，在今年香港金像獎封后。



電影前導海報(圖/華映娛樂)

電影前導海報上可見到一支由上千支螞蟻構成的左手， 也帶出電影中連環命案中，被害人都慘被剁下左手， 也帶出電影充滿衝擊和壓迫感的風格。 導演鄭保瑞表示，從原著小說中描述的南方城市就像他當年從澳門到香 港發展時，對香港的第一印象，「很吵，很髒」， 讓他覺得電影可以在香港拍攝，「這樣更加切合電影的氛圍， 拍出一個比較亂且黑暗的世界。」他從小說中看到了一段林家棟扮演 的刑警和劉雅瑟演出的街頭女混混王桃有著糾葛的關係，「 這段關係充滿了仇恨但又互相依附著。」發展成了《智齒》 的故事主軸。

《智齒》的英文片名Limbo是指地獄的邊緣， 也可以解釋為等待救贖的地方，拍攝期間劇組每日都需利用大量垃圾 來營造頹廢、地獄感，創造出電影獨特的氣氛，更充滿了一種「 活著比死亡更無能為力」的壓迫感。 鄭保瑞透露，一開始並不是想拍成黑白畫面，但隨著拍攝進行， 他突然想抽掉所有色彩，讓電影變得較為純粹， 反而更適合這部作品，「在美術方面是好看的， 在票房上好像很冒險，但現在觀眾欣賞電影的範圍越來越寬了， 便決定以黑白片呈現。」

林家棟表示，即使一開始是以彩色拍攝， 「我還是覺得這部電影的世界很黑暗， 而這部電影不是用血腥來形容，而是很震撼。」

《智齒》故事描述剛來報到的年輕督察任凱（李淳 飾），因一宗連環斷掌兇殺案，與經驗豐富的警察斬哥（林家棟 飾）開始上司下屬的搭檔。愈是深入調查，真相愈是迷離撲朔， 案子破不了，反倒引發連串事故。斬哥重遇害死妻兒的街童王桃（ 劉雅瑟 飾），被激發的恨意一發不可收拾， 受不了罪惡感折磨的王桃一心想要贖罪，決定冒險協助斬哥辦案， 卻陷入萬劫不復，情況難以控制；在查案的過程中， 任凱為救王桃卻造成意外失槍，在街角的兇手， 早已潛伏在一般民眾生活的日常之間，再加上一把警槍， 危機逐步逼近。



預告(影/YouTube)