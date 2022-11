首位女議長、兩度掌眾院　裴洛西明年1月交棒繼續為民服務

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合報導)美國聯邦眾議院改選確定由共和黨拿下過半席次,現任眾議長裴洛西也宣布將於明年1月卸下民主黨領袖職位,交棒下一代。拜登未來2年執政需耗費更多心力應對國會的阻撓與挑戰。

據紐約時報最新美國眾議院改選計票統計,民主黨獲得211個席次,共和黨218個席次。儘管結果尚未完全公布,共和黨已確定拿下多數席次,每美國總統拜登(Joe Biden)於美東時間16日發表聲明,恭喜共和黨的獲勝,並強調將與任何願意與他合作的人攜手為人民取得成果。

共和黨將於明年1月開始掌握眾議院,這也意味著現任民主黨籍眾議院議長裴洛西將(Nancy Pelosi),將交棒給剛獲選為眾院共和黨領袖的麥卡錫(Kevin McCarthy)。

現年82歲的裴洛西(Nancy Pelosi)是美國史上首位國會政黨女性領導人及首位眾議院女性議長。她自2007年起2度擔任眾議院議長,在本次期中選舉中,也順利擊敗共和黨對手丹尼斯(John Dennis)成功連任眾議員。此番眾議院變天,裴洛西也宣布,將於明年1月卸下民主黨領袖職位,她表示「是時候讓新一代領導民主黨黨團了」。

Thank you all — and may God continue to bless the United States of America. pic.twitter.com/XDlQRwvDjY — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2022

Now, the hour has come for a new generation to lead the Democratic Caucus that I so deeply respect.



I am grateful that so many are ready and willing to shoulder this awesome responsibility. pic.twitter.com/KDrCt5tptz — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2022

裴洛西的決定,也與丈夫保羅(Paul Pelosi)在期中選舉前遭歹人闖入家中持鐵鎚襲擊有關,該男性原本要找的是裴洛西。儘管卸下黨內核心領導職務,裴洛西仍將下一屆國會繼續服務舊金山選區,絕不會放棄捍衛神聖的民主。

拜登也發布聲明,盛讚裴洛西為美國史上最重要的眾議院議長,始終為所有人民的尊嚴而努力,「對於她的服務、她的愛國,最重要的是她的絕對尊嚴,我們欠她一份深切的謝意」。雖然裴洛西將辭去眾院民主黨核心領導職務,但她絕不會放棄捍衛民主,將繼續作為眾議員服務她的選民。

When I think of Nancy Pelosi, I think of dignity.



History will note her as the most consequential Speaker of the House of Representatives in history – she is first, last, and always for the people. America owes her a debt of gratitude for her service, patriotism, and dignity. pic.twitter.com/U2xvEVC1E5 — President Biden (@POTUS) November 17, 2022

本屆期中選舉「紅潮」未現,形成參議院由民主黨掌握、眾議院共和黨僅有些微優勢的局面。拜登雖然沒有完全跛腳,但推動法案的阻力變大,包括拜登主打的基礎建設法案未來將受到挑戰。