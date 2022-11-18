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首位女議長、兩度掌眾院　裴洛西明年1月交棒繼續為民服務

拜登盛讚裴洛西為美國史上最重要的眾議院議長，始終為所有人民的尊嚴而努力。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/18 11:07
美國現任眾議院議長、民主黨籍裴洛西將於明年1月卸下民主黨領袖職位，走下她兩度站上的議長講台。（圖／裴洛西推特）

美國現任眾議院議長、民主黨籍裴洛西將於明年1月卸下民主黨領袖職位，走下她兩度站上的議長講台。（圖／裴洛西推特）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）美國聯邦眾議院改選確定由共和黨拿下過半席次，現任眾議長裴洛西也宣布將於明年１月卸下民主黨領袖職位，交棒下一代。拜登未來2年執政需耗費更多心力應對國會的阻撓與挑戰。

紐約時報最新美國眾議院改選計票統計，民主黨獲得211個席次，共和黨218個席次。儘管結果尚未完全公布，共和黨已確定拿下多數席次，每美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間16日發表聲明，恭喜共和黨的獲勝，並強調將與任何願意與他合作的人攜手為人民取得成果。

共和黨將於明年1月開始掌握眾議院，這也意味著現任民主黨籍眾議院議長裴洛西將（Nancy Pelosi），將交棒給剛獲選為眾院共和黨領袖的麥卡錫（Kevin McCarthy）。

現年82歲的裴洛西（Nancy Pelosi）是美國史上首位國會政黨女性領導人及首位眾議院女性議長。她自2007年起2度擔任眾議院議長，在本次期中選舉中，也順利擊敗共和黨對手丹尼斯（John Dennis）成功連任眾議員。此番眾議院變天，裴洛西也宣布，將於明年1月卸下民主黨領袖職位，她表示「是時候讓新一代領導民主黨黨團了」。

裴洛西的決定，也與丈夫保羅（Paul Pelosi）在期中選舉前遭歹人闖入家中持鐵鎚襲擊有關，該男性原本要找的是裴洛西。儘管卸下黨內核心領導職務，裴洛西仍將下一屆國會繼續服務舊金山選區，絕不會放棄捍衛神聖的民主。

拜登也發布聲明，盛讚裴洛西為美國史上最重要的眾議院議長，始終為所有人民的尊嚴而努力，「對於她的服務、她的愛國，最重要的是她的絕對尊嚴，我們欠她一份深切的謝意」。雖然裴洛西將辭去眾院民主黨核心領導職務，但她絕不會放棄捍衛民主，將繼續作為眾議員服務她的選民。

本屆期中選舉「紅潮」未現，形成參議院由民主黨掌握、眾議院共和黨僅有些微優勢的局面。拜登雖然沒有完全跛腳，但推動法案的阻力變大，包括拜登主打的基礎建設法案未來將受到挑戰。
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更新時間 : 2022-11-18 11:34 GMT+08:00

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