中國維權律師高智晟遭迫害失蹤多年 妻娓娓道來棄夫攜子逃亡生涯

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）被譽為「中國良心」的維權律師高智晟，多年來慘遭迫害關押，目前下落不明，他的妻子耿和向BBC訴說了家庭遭逢巨變的心路歷程。那一年，在夫婿與孩子之間中，她選擇了後者。

2006年的某一天，耿和帶女兒Grace去美髮沙龍，那天標誌了家庭崩解的開始。數十人突然闖入將她們帶走，家中也遭搜索。這些不明人士表示，高智晟在造訪山東的妹妹時，遭到逮捕。

高曾是中共的心頭好，後卻因開始為異議人士辯護，而不見容於當局，包括法輪功成員及土地遭政府強制徵收的百姓。他被捕後，被依顛覆罪囚禁多年，就算是家中軟禁的日子，也與牢房無異，公寓中竟然設了特別警察單位，全天24小時監控。

這對夫妻被迫遷移，日子益發煎熬，沒有一間學校願意收容女兒。迫不得已，耿和做出了與夫訣別的決定。2009年，在人權團體密助下，她帶著16歲的Grace與5歲幼子，逃往美國。逃離過程太過倉促，連告別都來不及說。

耿和不願透露出逃細節，以免誤了其他受害者逃難的機會，僅稱母子三人一度必須躲在公車行李艙，不難想見過程之驚險。最後，他們偷渡至泰國，在當地獲得了美國庇護。千里跋涉，異鄉的日子並不好過，孩子沒了父親，不是沒有掙扎，女兒甚至一度需要接受心理治療。

13年過去了，所幸孩子終於接受了暗黑的過去，在美國展開有著光的新生活。今年28歲的Grace即將出閣，19歲的弟弟Peter也正要進醫學院求學。然而，這個家，終究有一塊缺憾。

在妻小赴美後，高智晟進入了無止盡的迫害煉獄。進出牢獄、酷刑加身，2014年終得出獄時，身心皆已被糟蹋得不成人形，牙齒鬆動之嚴重，用手便可拔除。就算刑期結束，迎來的卻是另一種禁錮。他被關在山西家中軟禁，自由根本是侈談。一名深諳中國律法的美國專家稱，這就是「不釋放的釋放」（non-release release）。

耿和雖偶爾能與丈夫通話，最後一次聯繫卻於五年前戛然而止。那通電話，高智晟談話如常，並無異樣，自信依舊，說他一切都好。然而，此後便沒了下落。電話再也無人接聽，死活不知。

就連其親屬，都遭連坐。高的妹妹罹患憂鬱症，後兩年前自戕。耿的姊夫罹患重病，卻因警方沒收高氏親屬的身分證件，而難獲妥善治療，最終自我了結了性命。

耿和的日子也不安穩，舊金山自宅庭園曾出現疑為中共當局的陌生人，但她並未被擊垮。這些年來，她四處奔走，今年8月，夫君失蹤整整五年，她將高的影像，投射在洛杉磯的中國領事館外牆。9月，她更推出了一幅以7千顆子彈殼製作的高智晟肖像。耿和在北京聘請了律師尋找丈夫，卻杳無音訊，當局三緘其口。

在中共的威權下，耿和之力微如螻蟻。當年拋下丈夫遠走他鄉的歉疚感，仍難消除，唯一的慰藉或許是，孩子終能有機會，活出有未來的未來。

中國維權律師高智晟遭迫害失蹤多年 妻娓娓道來攜子棄夫逃亡生涯



高智晟之女Grace，2016年攝於香港（圖／美聯社）



高智晟2010年4月7日攝於北京茶館（圖／美聯社）