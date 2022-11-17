【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）近日網路社群媒體流傳有選舉作弊程式，中選會今天(17日) 指出，電腦計票系統建置是採封閉網路，與外部網路實體隔離，電腦計票作業程序都有完善資訊安全防護及備援措施，相關貼文與說法皆為錯誤訊息。

中選會今透過新聞稿指出，投票倒數，近日網路社群媒體等又開始流傳有關選務的錯誤資訊及謠言耳語，例如指「今年縣市長選舉在野黨和候選人要小心作弊程式」、「現在司法被民進黨控制，檢察官不敢查作弊程式，所以在野黨和候選人要預防作弊程式」等。

中選會嚴正駁斥表示，這類貼文內容皆為錯誤訊息，轉傳被檢舉也須負起相關法律責任。

中選會說，電腦計票系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，且各投開票所開完票後，也會派專人將投開票所報告表送至各選務作業中心進行登錄作業，同時傳送至直轄市、縣市選舉委員會及中央選情中心。

中選會表示，中央選情中心將即時彙計各直轄市、縣市選務作業中心計票情形，並提供媒體即時計票統計資訊並同步於中選會官網直播，電腦計票作業程序都有完善資訊安全防護及備援措施。

中選會指出，選務是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教人員為主兼辦之，全國各地選務人員均奉公守法依法辦理選務，且選務辦理，也有完整的公開開票監票程序，如投開票所內負責監票的監察員是由主要政黨或候選人依法推派。

對於類似錯誤資訊、謠言耳語，中選會說，這些目的都是企圖混淆民眾視聽，請民眾切勿聽信，更不要傳播。

中選會選務處長謝美玲(下圖) ，今天也在行政院會後記者會上，將此次選舉流程與防疫等相關選務事項，做了完整的介紹 (影片: 15:15起)。

(TN後製)