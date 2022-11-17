Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體

中選會17日嚴正駁斥表示，網路許多貼文內容皆為錯誤訊息，轉傳被檢舉也須負起相關法律責任。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/17 21:00
(圖/中選會)

(圖/中選會)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）近日網路社群媒體流傳有選舉作弊程式，中選會今天(17日) 指出，電腦計票系統建置是採封閉網路，與外部網路實體隔離，電腦計票作業程序都有完善資訊安全防護及備援措施，相關貼文與說法皆為錯誤訊息。

【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體

中選會今透過新聞稿指出，投票倒數，近日網路社群媒體等又開始流傳有關選務的錯誤資訊及謠言耳語，例如指「今年縣市長選舉在野黨和候選人要小心作弊程式」、「現在司法被民進黨控制，檢察官不敢查作弊程式，所以在野黨和候選人要預防作弊程式」等。

中選會嚴正駁斥表示，這類貼文內容皆為錯誤訊息，轉傳被檢舉也須負起相關法律責任。

中選會說，電腦計票系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，且各投開票所開完票後，也會派專人將投開票所報告表送至各選務作業中心進行登錄作業，同時傳送至直轄市、縣市選舉委員會及中央選情中心。

【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體

【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體

【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體

中選會表示，中央選情中心將即時彙計各直轄市、縣市選務作業中心計票情形，並提供媒體即時計票統計資訊並同步於中選會官網直播，電腦計票作業程序都有完善資訊安全防護及備援措施。

中選會指出，選務是由中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教人員為主兼辦之，全國各地選務人員均奉公守法依法辦理選務，且選務辦理，也有完整的公開開票監票程序，如投開票所內負責監票的監察員是由主要政黨或候選人依法推派。

對於類似錯誤資訊、謠言耳語，中選會說，這些目的都是企圖混淆民眾視聽，請民眾切勿聽信，更不要傳播。

中選會選務處長謝美玲(下圖) ，今天也在行政院會後記者會上，將此次選舉流程與防疫等相關選務事項，做了完整的介紹 (影片: 15:15起)。

【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體

【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體(TN後製)

【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體

【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體

【11/26投票注意事項】網傳有作弊程式　台灣中選會反駁: 系統採封閉網路•隔離外部網路實體
中選會
投票
作票
作弊
程式

相關新聞

5+n正式上路！台灣確診隔離天數縮短　這天染疫恐影響投票權
5+n正式上路！台灣確診隔離天數縮短　這天染疫恐影響投票權
2022/11/14 15:01
這5款APP會偷錢！超過萬名Android用戶個資遭竊
這5款APP會偷錢！超過萬名Android用戶個資遭竊
2022/11/05 20:55
嘉義市長選舉延至12/18舉辦 登記候選人本月12日截止
嘉義市長選舉延至12/18舉辦 登記候選人本月12日截止
2022/11/03 21:12
嘉義市長候選人黃紹聰凌晨過世 嘉義市選委會：依規暫停選舉
嘉義市長候選人黃紹聰凌晨過世 嘉義市選委會：依規暫停選舉
2022/11/02 17:33
11月取消居家隔離、居家檢疫 王必勝未鬆綁確診者投票
11月取消居家隔離、居家檢疫 王必勝未鬆綁確診者投票
2022/10/24 15:21

更新時間 : 2022-11-17 21:50 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
破億神曲製造機！英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱會來囉　11/18準時線上搶票
破億神曲製造機！英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱會來囉　11/18準時線上搶票
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將