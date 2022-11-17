板橋凱撒x Vaseline凡士林 「小資星光夜」住房專案

年底最令人期待的新北耶誕城終於開城！距離耶誕城不到3分鐘的板橋凱撒大飯店在年終特別邀請保養經典修護品牌Vaseline凡士林合作，即日起至2023/1/1止推出「小資星光夜」住房專案，每晚3,100元起享入住乙晚、自助式早餐買一送一外，還可獨享全新上市護膚禮盒組(全能玻尿酸250ml、果酸煥膚調理精華身體乳30ml及身體護膚按摩鬃刷)等超值禮遇，提供愛美的旅客輕鬆渡假還能把握時光作好肌膚管理。訂房詳情可洽02-89643968 / https://reurl.cc/58GA6M

「小資星光夜」住房專案，每晚3,100元起可選擇五種不同房型入住，享受寬敞舒適的休憩空間，房內皆有大理石絕美浴室，又或是沙發區窗景一覽日落或晨曦的攝人景色，處處充滿拍照打卡點。專案內容皆有贈送Vaseline凡士林最新上市醫美精華護膚禮盒組，包括全能玻尿酸浸潤修護精華身體乳250ml、5.5%果酸精華煥膚調理精華身體乳30ml及護膚按摩鬃刷，成為肌膚提升保濕加強亮滑的最佳護膚工具。

入住當晚稍作休息，步行不到3分鐘就可來到以雪白之城為主題的新北耶誕城遊玩，體驗八座不同主題的絢麗光廊天橋、補捉星星光火的夢幻情境，市民廣場俏皮雪寶攀爬在巨型聖誕樹上彷彿迎接各位旅客的到來，還有板橋站前廣場歐式雪白之森及府中商圈的極地雪國佈景，每每皆是拍照打卡的熱門景點，記錄屬於自己年末美好的聖誕輕旅行。

【小資星光夜】住房專案內容