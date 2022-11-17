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慕舍酒店Lounge Vino空中酒廊 熱調酒暖心上市

By 台灣英文新聞
2022/11/17 17:39
圖：慕舍酒店
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為迎接冬季的來臨，慕舍酒店Lounge Vino空中酒廊，自11/18起首次推出期間限定的Hot Cocktail全新酒單，炙熱的酒香別有一番微醺，不同於夏季的沁涼透心，改以有溫度的特調，為寒冷的夜晚遞上一杯暖心。慕舍酒店Lounge Vino更同步結合米其林星級餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊，打造Afternoon Drink方案，獨家販售米其林主廚特製的西班牙巴斯克切片蛋糕，每片售價NT$320+10%，搭配調酒任選2杯再享酒水8折優惠。

今年11/18起至明年1/31止，Lounge Vino空中酒廊於冬季期間主打Hot Cocktail系列調酒，本次共有五款全新品項上市，包含經典愛爾蘭咖啡，以愛爾蘭威士忌伴隨濃郁咖啡香，搭上甜而不膩的滑順鮮奶油，完美比例呈現屬於「大人味」的液態甜點。還有酒香四溢的微醺版香料奶茶，或是無酒精的獨醒版香料奶茶，皆以肉桂與薑糖為主軸，共舞和諧的滋味，同時讓嗅覺與味覺提前感受耶誕氛圍的醞釀。

另外，還有日式風格的熱梅清酒，選用慕舍酒店七大國際聯名酒莊之一的Kimibandai君萬代的梅清酒為基底，為名媛貴婦所愛好的私人釀造，即使溫度提升仍風味不減，保留日式清酒的甘甜，再添加一顆青梅更顯回甘。壓軸更有TRIPLE H創造新意的選擇，取自Hot water、Hennessy、Honey字首的三個H為名，將烈酒伴隨果乾的清甜口感，再以蜂蜜作為潤飾，正是一杯擄獲少女心的溫潤清甜。

除了暖心又暖胃的熱調酒之外，Lounge Vino更與米其林星級餐廳Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊合作，11/18起於慕舍酒店空中酒廊開賣獨家米其林甜點，由西班牙巴斯克地區出生的米其林主廚，將來自家鄉的傳統加入自身獨特的風格，重現最道地、最正統的西班牙巴斯克起司蛋糕，表皮的焦糖香氣，襯托軟滑濃厚的起司，奶香濃郁驚艷，被譽為經典中的經典，再淋上主廚自製的果醬，增添果香更別具風味，Lounge Vino將獨賣切片巴斯克蛋糕，每片售價NT$320+10%，同步推出Afternoon Drink方案，選購蛋糕搭配調酒任選2杯，再享酒水8折優惠，邀民眾以美酒特調佐米其林甜點，甜蜜共度寒冷的季節。

更新時間 : 2022-11-17 18:12 GMT+08:00

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