新北深耕中輟預防輔導　7校獲獎全國第一

「111年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會 」今(17)日於花蓮辦理，新北市今年一舉囊括「 績優單位及機關團體獎」8座與「績優個人獎」2座， 獲獎學校數全國第一， 展現新北市長期深耕學生中輟預防與復學輔導工作，成效卓越。

教育局長張明文表示，新北市幅員遼闊且國中小學生總數近30萬名 ，中輟成因複雜且多元， 但新北市仍持續深耕中輟預防與復學輔導工作， 促使中輟率與再輟率皆持續下降， 顯示落實三級輔導工作與跨系統專業合作皆相當有成效。感謝各團隊 及學校持續用全方位的守護關懷，讓中輟孩子重返校園後能持續穩定 就學。

龍埔國小、碧華國小、景新國小、明志國中、鳳鳴國中、蘆洲國中、 丹鳳高中與警察局少年隊八團隊榮獲「績優單位及機關團體獎」。 碧華國小校長賴森華表示， 當發生學生就學不穩定甚至有中輟情事時，學校會善用多元策略， 與家長攜手合作，並結合社區資源、耐心陪伴與同理孩子心理需求， 讓其再次踏上學習的路；明志國中則是第6次獲得全國績優學校， 而在中輟復學園地深耕17年的輔導主任黃宜貞表示， 每個孩子的故事都是生命的希望，透過團隊的積極合作、 秉持不放棄每一個孩子的精神，為孩子奮鬥的每一段過程， 都是助人工作的痕跡與點滴。

另一個獲獎學校鳳鳴國中為讓孩子對上學充滿希望期待，規劃全方面 多元高關懷彈性課程，包含攀樹、傳統射箭、細說禪繞、認識電競、 園藝農趣以及豐富的戶外體驗課程。校長林世慶分享， 曾有孩子為了照顧自己的菜苗而願意天天到校澆水施肥， 看到孩子因被需要進而看重自己的生命價值，心裡非常感動。同樣獲 獎的還有警察局少年隊， 攜手教育局持續加強協尋中輟生外並積極辦理休閒教育， 與青少年建立正向且信任關係，希冀能達成有效協助學生返校就學， 找回每一個迷失的孩子。

三重高中陳孝盈主任教官，透過資源連結與縝密分工， 把每位因學習低成就或生活作息不正常等缺席學生帶回學校上課並讓 其穩定學習。陳教官有感而發地分享，自己發揮今天不做、 明天就會後悔的想法，不放棄每個機會，照顧好每一個孩子，獲得績 優個人獎；另一位獲得個人獎項肯定的龍埔國小張家鈞主任提及， 當孩子面臨徬徨不安的狀態，看到孩子的需要也看到自己的責任， 盡全力發揮輔導工作的價值，用愛澆灌並陪伴孩子一起成長、茁壯。

教育局長張明文表示，新北市推動教育零拒絕、中輟零容忍， 全面落實中輟預防與復學輔導工作。 感謝學校教育人員與各機關團體攜手合作守護每個孩子， 積極協助中輟生返回校園穩定就學，找到屬於自己的舞台。

碧華國小蔡坤陵主任(左5)代表學校獲頒績優單位及機關團體獎。(照片來源：新北市教育局提供)

碧華國小蔡坤陵主任(左5)代表學校獲頒績優單位及機關團體獎。(照片來源：新北市教育局提供)