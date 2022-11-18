泰式調酒喝過沒？「CHUNSHEN泰殿」有法式靈魂的泰國菜　以餐酒顛覆你的刻板印象

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）標榜展現「茶」、「酒」、「食」、「憩」精神的「CHUNSHEN泰殿」餐酒館於日前開幕，由知名金牌電視劇製作人楊佩佩秉持著她製作戲劇，一貫的堅持和用心外，還以經典泰式料理結合法式餐酒館來顛覆台灣人的刻板印象，期盼讓消費者在口感、視覺及服務上都得到殿堂級的享受。

楊佩佩自認是一個「好吃」且「會吃」的人，自2018年接掌經營 「春申食府」後，耗資千萬打造姐妹牌「CHUNSHEN泰殿」，是一間有法式靈魂的泰式料理餐酒館，在裝潢上不執著於泰式元素，展現法式奢華時尚及典雅休「憩」的風格，攜手曾在泰國UFM Baking & Cooking School 研習泰國皇室甜點和傳統料理，也是法國藍帶國際學院畢業的于美芮主廚，一起致力於優化泰國菜精緻度和突顯泰菜原風味，並且融合中西廚藝技法，盼帶給大家耳目一新的餐飲感受。

「CHUNSHEN泰殿」餐酒館的餐飲特色， 玩轉「茶」、「酒」、「食」的搭配

標榜展現「茶」、「酒」、「食」、「憩」精神的「CHUNSHEN泰殿」餐酒館，秉持製作法國料理的講究，及忠於原食材的最佳風味呈現，精緻的美食也要搭配適合的酒飲用，因此在「CHUNSHEN泰殿」的每一道料理都有其獨特搭配的調酒。

各式的調酒，不但結合台灣茶，如：金萱烏龍、東方美人或鐵觀音等等，也結合各式泰國香料、如：斑斕及蝶豆和香茅等，及新鮮水果調出極具泰式風味的各色調酒。

「CHUNSHEN泰殿」的調酒，結合台灣茶，各式泰國香料及新鮮水果調出極具泰式風味的各色調酒。（CHUNSHEN泰殿提供）

華麗的吧檯與Bartender現場親自為你調配泰式調酒，不想吃東西的你也可來一杯小酌。（CHUNSHEN泰殿提供）

很少在台灣泰式餐廳能看到的蘇格蘭女婿蛋，因為泰國與緬甸鄰近，文化生活相影響，原為英國殖民地的緬甸家常菜中有源於蘇格蘭的蘇格蘭蛋，是用雞蛋裹上肉末油炸的菜餚，延伸至泰國後改以蝦泥代替，這道以蛋與蝦泥油炸而成的美食。

蘇格蘭女婿蛋的專屬調酒為「水上人家」，卡菲爾萊姆葉與濃縮咖啡同時觸動舌尖，如同喝了香水，萊姆酒與羅望子搭配，前段的甜味、中段的酸味、最後的煙燻咖啡味，顯出優雅成熟的味覺。

另外，「活火山排骨」原是指泰國的家常菜排骨湯，自從Laeng saeb這家餐廳把整根大豬脊骨熬煮成濃郁湯頭與柔軟的排骨再淋上青辣椒，排骨的尺寸被放大成XXXL，在大碗中堆成高聳的火山（豬骨和青辣椒）在泰國曼谷Talad Rot Fai (火車夜市 Ratchada) 一炮而紅，變成最受歡迎的泰國小吃，後來引起火山排骨風潮。

而泰殿的火山排骨則將火山變成火焰山活火山，讓高達40度的酒精燃燒，讓整個菜色更炙熱。這道「火山排骨」最適合的調酒為「金色泰殿」，濃郁果香和茶香搭配味道濃郁的菜餚，清爽解膩、豐富層次，加上清爽的金萱茶香，讓味道更平衡。

黃咖哩炒海鮮、黃金鮮蝦餅、椰奶雞湯、瑪莎曼咖哩、酸辣蝦湯各式泰國經典菜餚應有盡有。（CHUNSHEN泰殿提供）

CHUNSHEN泰殿座落於台北仁愛敦南圓環旁，目前營業時間只有晚上17點30分至23點30分，以餐酒館的經營模式，並設有大銀幕球賽轉播，配上昏黃的燈光相當有氣氛，很適合上班族下班後先來喝一杯泰式調酒，為美好的夜晚揭開序幕；若有較隱密、不被打擾的聚餐需求，訂位時還可以預定包廂，與三五好友一同慶生、小酌。

※ 提醒您：喝酒不開車 飲酒過量有礙健康

包廂低消$6000起，適合6人以內_，若增加一人則增加低消$1000。（CHUNSHEN泰殿提供）