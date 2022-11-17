美國懷俄明州教育廳廳長首度來台　與新北共同培養未來的全球人才

在教育部國際司歐季曦教育秘書的陪同下， 美國懷俄明州教育廳廳長Brian Schroeder首次來台進行參訪交流。 為鼓勵學生取得雙語能力，懷俄明州推動雙語言認證標章（Wyom ing Seal of Biliteracy,簡稱WY-SoBL），此次Schroe der除與教育部簽署教育合作備忘錄、 了解華語文測驗作為該州雙語認證標章的可能性外，也於14、15 日分別參訪新北市新泰國中及樟樹國際實創高中交流雙語教育推動經 驗，更於14日前往新北市教育局拜會張明文局長，針對雙語教育、 教師跨國互訪、未來人才培育等議題進行雙向交流， 盼未來雙方能進一步建立實質合作的國際夥伴關係。

教育局張明文局長誠摯歡迎廳長Schroeder到新北市教育局 參訪交流。張明文局長表示，近年來，雖因疫情影響無法出國， 但新北市和美方仍進行許多實體及線上的國際交流， 規劃各項跨國師生交流及線上教學合作計畫， 深化彼此在課程教學及學術交流的合作基礎；面對世界快速變遷， 教育局更責無旁貸必須協助學生具備數位科技、民主與公民教育、 全球意識與國際素養的三大關鍵能力，期待未來與Schroede r有更緊密的合作關係， 並開創新北市與美國懷俄明州的教育交流合作計畫， 雙方攜手共同培養未來的全球人才。

新泰國中校長陳玉芬表示，為營造雙語校園，學校在生活科技課、 音樂課皆融入課室英語，進行雙語授課；並設置雙語環境的指標， 成立英語圖書館，將雙語融入校園廣播及升旗典禮， 讓學生浸潤在雙語的學習情境中。 對於校長及校內教師的全英語介紹、年輕有活力的雙語團隊， 及校園中偶遇的學生大方地和他打招呼，都讓Schroeder留 下極深刻的印象，期待未來雙方在學校交流上有進一步互動的機會； 最後Schroeder到球場勉勵新泰國中棒球隊學生， 期待未來在大螢幕能看到他們在世界棒球比賽的舞台強棒出擊， 為台爭光。

樟樹國際實創高中陳浩然校長表示，推動雙語教育必須建立在「Re al World Learning」的基礎上， 學生所觸及的真實世界不外乎與生活、學習、 休閒和探索世界等層面有關，因此， 將實作課程或創意潛能開發課程融入雙語能夠讓學生體會語言學習的 生活化， 且專業英語與專業技術更是學生踏上國際舞台的雙專業能力。Sch roeder參與流行服飾科服裝製作實務課， 對於專業群科教師與英語教師默契十足的協同教學感到驚艷， 並在學生指導下嘗試動手做學英文的樂趣；Schroeder對於 學校建構國際化的技職人才圖像， 及創業行銷人才培育機制印象深刻， 而懷俄明州同樣重視學生的金融素養及職涯選擇能力，建立自信心、 工作態度和溝通技巧，與涵養學生成為具備創新格局、 態度的新世代世界領袖人才理念不謀而合。

教育局長張明文表示，新北市近年來積極拓展對外國際夥伴關係，去 (2021)年10月與美國加州庫比蒂諾市（Cupertino） 簽署台美雙城倡議合作，並薦送技職菁英赴美見習。 期盼未來透過中央與地方齊心協力拓展姊妹友好城市及學校夥伴關係 ，共同培養未來的全球人才。

懷俄明州教育廳廳長Mr. Schroeder(前排右4)與新北市教育局團隊合影，教育局張明文局長(前排右3)。(照片來源：新北市教育局提供)

懷俄明州教育廳廳長Mr. Schreoder前往新北市教育局針對雙語教育進行雙向交流，教育部國際司歐季曦教育秘書(左起)、英資中心教師Judy、懷俄明州教育廳廳長Brian、教育局張明文局長。(照片來源：新北市教育局提供)

懷俄明州教育廳廳長Mr. Schroeder(左7)與新泰國中棒球隊學生合影-新泰國中陳玉芬校長(左6)、教育局新住民科林玉婷科長(右6)、教育部國際司歐季曦教育秘書(右7)。(照片來源：新北市教育局提供)