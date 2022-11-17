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出一例，封一校 北京大學1人確診全校封閉

全校師生必須連三天進行核酸檢測

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/17 17:06
北京大學大門（圖／美聯社）  

北京大學大門（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國知名學府北京大學昨（16）日通報了一例COVID確診案例，校方猶如驚弓之鳥，立即宣布封閉校園，全體師生必須採檢三天。儘管上周有關當局才開始放寬禁令，地方防疫仍嚴，如臨大敵。

根據北大，凌晨校方接獲位燕園校區傳出1例確診後，便下達一連串防疫命令，包括非必要不入（出）校、全體師生16日至18日每天核酸檢測、課程活動改成線上進行。北大16日晚間透過微博表示，全校師生首輪核酸檢測全陰性，呼籲大家「堅定信心、保持耐心，北大與你同在！」

美聯社指出，北大有多個校區，學生總數逾4萬，目前尚不清楚此封控措施影響人數。這所有著124年歷史的大學，位列中國頂尖學府，也是數十年前的學運中心，校友不乏赫赫有名的知識分子、作家、政治人物與企業人士。

北京人口2,100萬，過去24小時內通報了350例，雖僅如滄海一粟，惟清零聖旨一日不撤，便一日得貫徹執行。三年了，為了挽救疲軟經濟、降低對人民行動自由的衝擊，官方已放鬆管制，不走大規模封城方式，避免重蹈今年上海封城數月的慘痛經驗。

不過，隨著案例暴增，各地仍出現零星抗議。本周稍早，網路流傳畫面，疑為廣州一處移工密集區，人民不滿封控措施，湧上街頭，憤而推倒圍籬、警車，在中國堪稱罕見的「暴動」事件。

廣州通報了逾6千例，而其他爆發大規模疫情的還包括重慶、鄭州、呼和浩特。本月稍早，「謠傳」中國即將鬆綁防疫後，股市應聲大漲，但官員及官媒潑了冷水，強調「動態清零」此一方針，只微調不放棄。

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廣州罕見街頭暴動：

出一例，封一校 北京大學1人確診全校封閉

出一例，封一校 北京大學1人確診全校封閉
北京大學（圖／美聯社）
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