北富銀APP日均活躍用戶數大幅成長　較去年同期成長超過六成

根據金融研訓院《2022台灣金融生活調查》結果顯示， 國人整體儲蓄狀況比起2020年更為進步，個人儲蓄達新台幣24 萬元以上者從40.5%上升至47.5%，且使用網銀的比例亦從 28.7%大幅提升至47.3%。台北富邦銀行也從行動銀行AP P用戶行為中得到印證，北富銀行動用戶的月均與日均活躍用戶數不 斷攀升，今年以來月均活躍用戶數較去年同期有30%以上的成長， 日均活躍用戶數成長更超過60%，並透過「邦你記」、「邦你存」 等精緻記帳與儲蓄功能，提升用戶對於銀行APP的黏著度。

記帳有助誠實掌握收支，是成功理財的開端；「邦你記」 是近年北富銀行動銀行APP最廣受歡迎的功能之一， 提供用戶薪資入帳、刷卡等自動記賬功能，用戶也可以選擇使用手動 方式透過邦你記來記帳。「邦你記」能提供收入與支出的圖像化分析 ，如計算最高支出項目或與上個月收支比較等，讓用戶輕鬆掌握收支 情形，同時用戶亦可設定花費超支自動通知，有紀律的控管預算。

「邦你存」是北富銀行動銀行APP中另一項備受用戶歡迎的實用功 能，讓用戶可透過夢想帳戶儲蓄計畫，設定具體目標、控制消費。 北富銀「邦你存」的特色在於提供更彈性的管理模式， 圈存用戶存入夢想帳戶的錢，避免不小心動用夢想基金； 緊急時刻也能隨時從「邦你存」取出， 幫助用戶更靈活的管理儲蓄計畫。透過圖像化功能讓夢想具象， 用戶可數字化追蹤管理夢想進度；另外，北富銀「邦你存」還有溫馨 勵志的提醒金句，鼓勵用戶持續儲蓄。

根據北富銀的統計，「邦你記」和「邦你存」 等特色功能特別受到未滿30歲用戶的歡迎，尤其是女性的青睞， 目前近六成「邦你記」使用者和近七成「邦你存」使用者皆為女性。

為了鼓勵用戶透過儲蓄實現夢想，北富銀近日更推出「夢想月月存」 活動，即日起至今年11月30日止，只要是今年10月1日以後新 開立之北富銀數位帳戶，即可參與零存整付六個月期定存專案， 每個月定期存新台幣5,000至50,000元， 依首次扣款日北富銀六個月期定期存款牌告固定利率計算， 至約定存期屆滿時便可享利息放大為1.5倍， 協助用戶讓夢想早日達標！

北富銀資深副總經理周郭傑表示，金融科技一日千里，要讓行動銀行 APP及網銀勝出的最大關鍵在於功能的實用性， 以及各項功能背後所幫助客戶實現美好生活的願望。透過「邦你記」 和「邦你存」，北富銀用務實功能和易於操作的界面，幫助用戶腳踏 實地的透過理財實現人生目標。