Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

你符合資格嗎？熊好券2.0加碼抽12萬份饗購券　11/18開獎下午即可使用

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/17 16:20
台北市府今（17）日宣布加碼抽12萬份熊好券2.0饗購券。（取自台北市政府官網）

台北市府今（17）日宣布加碼抽12萬份熊好券2.0饗購券。（取自台北市政府官網）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）熊好券2.0饗購券槓龜了別難過，北市府今（17）日推出加碼抽12萬份，將於明（18）日上午公布抽獎影片，預計明日下午民眾收到票券即可立即使用！

台北市政府秘書長陳志銘表示，熊好券2.0推出後人氣高漲，其中為提高饗購券在商圈店家的使用比例，本次特別規劃在商圈特店「花3張、送3張」的特店禮，經三周的使用觀察，與熊好券1.0相比已提高3倍的使用比例。

陳志銘說，本次抽獎資格限定先前於台北熊好券2.0登記期間（10/18~10/24）有登記饗購券而未抽中者，即可自動取得饗購券加碼抽資格，總計12萬份，每份為面額100元之票券共5張，明日上午公布抽獎影片，預計明日下午自動派送至中獎人的台北通APP票夾後便可使用。

陳志銘提醒，先前透過熊好券網站或ibon機台登記之中獎民眾，則請務必於24日晚上24點前註冊成為台北通APP會員，系統將於25日進行派券，如未能於前開期限完成註冊者，將視為自動放棄領取資格。

此外，這次抽出的饗購券同樣是「期間限定」，自11月18日起至12月18日晚上24點前可在台北市境內各熊好饗購店家消費。為鼓勵中獎民眾踴躍至商圈特店消費、支持台北商圈店家，只要在12月4日前至饗購券的特店消費，即可獲得「花3張、送3張」的特店禮。
熊好券2.0
饗購券

相關新聞

快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
2022/10/25 10:45
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
2022/10/18 17:57
台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋
台北市「熊好券2.0」來囉！七大振興方案一次看　數位支付享10%回饋
2022/07/21 14:39
台北熊好券第二波意願登記開跑！不限台北市民、這兩種券中獎機會高！
台北熊好券第二波意願登記開跑！不限台北市民、這兩種券中獎機會高！
2021/12/20 11:09

更新時間 : 2022-11-17 17:15 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【更新】台灣LED廠「新世紀光電」聲請破產 11/16起全面歇業停工
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
【持續更新表演名單】南韓 2022 MAMA AWARDS將於日本舉辦　完整入圍及表演名單公布
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
韓劇「謝幕：樹立而死」首播即獲7%高收視　河智苑睽違3年重回電視劇　主演全是熟面孔
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
尖叫！電音王者 Hardwell 台灣專場　演出時間票價搶先看！
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
【11/13更新】南韓「換乘戀愛2」演出者近況曝光　不只愛情更建立了好友誼
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
雙11撿便宜恐被課重稅！淘寶、國外網站購物 關務署針對11類商品反傾銷稅
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
【更新】2022美國期中選舉開票•兩黨實力不相上下　民主黨選得比預期要好
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
Netflix最新韓劇「明星經紀人生存記」　超過20位大牌藝人將客串演出
破億神曲製造機！英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱會來囉　11/18準時線上搶票
破億神曲製造機！英倫天團Clean Bandit台灣首場演唱會來囉　11/18準時線上搶票
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將
【更新首秀時間、購票連結】太扯了吧！NBA球星「魔獸」加盟台灣職籃 成史上最大咖洋將