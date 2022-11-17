你符合資格嗎？熊好券2.0加碼抽12萬份饗購券　11/18開獎下午即可使用

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）熊好券2.0饗購券槓龜了別難過，北市府今（17）日推出加碼抽12萬份，將於明（18）日上午公布抽獎影片，預計明日下午民眾收到票券即可立即使用！

台北市政府秘書長陳志銘表示，熊好券2.0推出後人氣高漲，其中為提高饗購券在商圈店家的使用比例，本次特別規劃在商圈特店「花3張、送3張」的特店禮，經三周的使用觀察，與熊好券1.0相比已提高3倍的使用比例。

陳志銘說，本次抽獎資格限定先前於台北熊好券2.0登記期間（10/18~10/24）有登記饗購券而未抽中者，即可自動取得饗購券加碼抽資格，總計12萬份，每份為面額100元之票券共5張，明日上午公布抽獎影片，預計明日下午自動派送至中獎人的台北通APP票夾後便可使用。

陳志銘提醒，先前透過熊好券網站或ibon機台登記之中獎民眾，則請務必於24日晚上24點前註冊成為台北通APP會員，系統將於25日進行派券，如未能於前開期限完成註冊者，將視為自動放棄領取資格。

此外，這次抽出的饗購券同樣是「期間限定」，自11月18日起至12月18日晚上24點前可在台北市境內各熊好饗購店家消費。為鼓勵中獎民眾踴躍至商圈特店消費、支持台北商圈店家，只要在12月4日前至饗購券的特店消費，即可獲得「花3張、送3張」的特店禮。