行政院會通過「台灣版晶片法」草案•關鍵產業研發25%抵稅　最快明年上路

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院會今天(17日) 通過「台版晶片法」草案，修訂產業創新條例第10條之2及第72條修正草案，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25%，以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅。

行政院長蘇貞昌指出，政府提供優質的基礎投資環境，並通過史上最高研發及設備投資抵減的草案，用行動支持半導體產業發展。

經濟部指出，後續將積極與立法院朝野黨團溝通協調，盼早日完成修法程序，如期於民國112年1月1日起施行，至118年12月31日止。

為持續維持台灣半導體等高科技產業在全球關鍵地位，以及因應全球供應鏈重組帶來新的競爭壓力，行政院會今天通過號稱「台版晶片法」的產業創新條例第10條之2及第72條修正草案；草案將送立法院審議。

草案條文針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應納營利事業所得稅額，並得以購置用於先進製程的全新機器或設備支出的5%，抵減當年度應納營利事業所得稅額，且該機器或設備支出不設金額上限。

草案同時規範，上述2者合計的抵減總額，不得超過當年度應納營利事業所得稅額50%。

至於適用要件部分，草案規範的租稅優惠對象不限產業類別，凡符合研發費用、研發密度達一定規模及有效稅率達一定比率的要件，均可申請適用。

有關研發費用門檻，經濟部長王美花出席政院會後記者會時說明，草案授權在子法中訂定，後續將與財政部一起針對國內研發狀況對門檻金額做更仔細的確認。

王美花也說，草案重點是重視在台灣做的研發，要對台灣產業有貢獻，因此沒有限制只能是台灣企業，若有符合上述相關要件，並在台灣設立相關子公司進行研發的公司，皆可適用。

她表示，草案的租稅優惠也非只限定半導體產業適用，像是電動車相關、5G、低軌衛星等下一個世代的產業，只要符合相關要件也能適用。

至於租稅優惠帶來的短收評估，王美花表示，根據模擬情況，研發費用門檻將影響短收的比例；雖然政府提供抵減優惠，但創造的效益會比抵減的還要多。

此外，有效稅率部分，預計112年度有效稅率的比率訂為12%，113年度起為15%，但草案也保留彈性，113年度得審酌國際間施行全球企業最低稅負制情形，由行政院核定調整為12%。

經濟部長王美花說明草案脈絡時表示，現今國際科技競爭上，美國、歐盟、日本、韓國都選擇對半導體做高額補貼與優惠，各國強化半導體的競爭力，主因就是疫情期間車用晶片短缺，讓各國發現半導體對產業的不斷鏈非常重要。

她說，國際競爭態勢明顯，台灣與國際相比，半導體製程上已經是全球領先，擁有關鍵地位，台灣需要思考在很多競爭者加入戰局時，該如何維持領先，以及政府須採取什麼作為，經過策略思考後，為了讓台灣半導體與下世代關鍵產業不斷往前進步，提出這次的租稅優惠。

王美花說，這次新增關鍵地位產業給予租稅優惠，但要求研發費用要達到一定規模、密度要達到一定規模，且明年繳稅至少要繳12%，民國113年則為15%，但條文也保留113年維持12%的彈性，藉以因應國際趨勢。

行政院發言人羅秉成主持行政院會會後記者會時轉述，蘇貞昌院長於會中表示，這次修法對在台灣境內進行技術創新，且位居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合一定條件者，提供史上最高的研發及設備投資抵減。

蘇貞昌說，這將有助促進下世代關鍵產業跟技術持續深耕台灣，鞏固包括半導體在內的整體產業鏈韌性以及國際競爭優勢，這對台灣的國家安全及經濟安全都有實質助益。

行政院長蘇貞昌表示，最近有人炒作「半導體供應鏈去台化」的言論，惡意唱衰台灣，但像是聯發科已聲明不會將供應鏈移出台灣，荷商艾司摩爾擴大在台灣投資等事實擺在眼前，足以證明這些說法都是錯誤的。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中說，最近有些人炒作「供應鏈去台化」，唱衰台灣，但各項事實證明，這些都是錯誤的。

蘇貞昌指出，台灣有完整的半導體產業鏈、人才培育環境，以及民主法治，這也讓台灣成為最關鍵，也是最可信賴的夥伴；蘇貞昌提出多項證明，包含聯發科已聲明，每年在台灣投資將近新台幣3000億，不會將供應鏈移出台灣。

蘇貞昌還舉財經專家謝金河的臉書指出，信賴是台灣未來10年經濟成長最重要的元素，除了半導體產業，還會出現許多信賴產業，藉由好的品格、恪守商業競爭原則，這個元素將帶領台灣經濟奔馳。

蘇貞昌也說，荷商艾司摩爾擴大在台灣投資，也讓惡意炒作台灣風險的錯假訊息不攻自破。

另外，近日經濟學人雜誌談2023年趨勢的特輯封面，將總統蔡英文、美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基，及幾位世界領導人放在一起，蘇貞昌說，報導中提及台灣是繁榮的民主國家，是半導體的重鎮。

國際知名的投資巨擘巴菲特也大舉買進台灣半導體公司存託憑證ADR超過41億美元，近新台幣1300億元，蘇貞昌說，相信這會吸引更多國際公司相繼投入。

台灣行政院會通過「台版晶片法」草案•關鍵產業研發25%抵稅 最快明年上路