【11/17台灣本土+20,078例／死亡+77例】40多歲男猝死路旁　送醫PCR陽性確診

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增20,127例COVID-19確定病例，分別為20,078例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增77例死亡。發言人莊人祥說，今日新增數較上週四減少2208例，降幅約為9.9%，整體疫情持續下降。



指揮中心表示，今日新增之20,078例本土病例，為9,188例男性、10,884例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(3,316例)，高雄市(2,670例)，臺中市(2,545例)，桃園市(2,115例)，臺南市(1,949例)，臺北市(1,837例)。



指揮中心指出，今日新增77例本土病例死亡個案，為46例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、76例具慢性病史、58例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月7日至11月14日，死亡日期介於10月25日至11月14日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日兩名最年輕的死亡病例均為40多歲男性個案。

第一名個案本身有心臟病史，已接種2劑疫苗，11月11日外出途中倒地失去意識，送醫途中經心電圖檢查顯示為無脈搏的心室顫動，到院後PCR檢出陽性確診，經心肺復甦術，仍急救無效過世，死因為心臟病合併心因性休克，及COVID-19感染確診。

另外一名個案則有中風等多重慢性病史，長期臥床，沒有接種過疫苗，10月24日才剛因中風、急性心肌梗塞出院返家，10月27日出現發燒、呼吸困難等症狀，送急診檢查顯示為肺炎，且PCR陽性確診，經給予瑞德西韋、氧氣面罩等治療，後來因家屬意願採安寧照護，10月30日過世，死因為COVID-19感染合併呼吸衰竭。

指揮中心說明，今日新增49例境外移入個案中，為29例男性、20例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自泰國(4例)，中國、韓國、斯洛伐克、印尼(各1例)移入，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年10月17日至11月15日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,112,234例確診，分別為37,113例境外移入、8,075,067例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計13,791例COVID-19死亡病例，其中13,774例本土，另17例為境外移入。

【11/17台灣本土+20,078例／死亡+77例】40多歲男猝死路旁 送醫驗出確診