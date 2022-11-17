國際初判墜波蘭飛彈為烏克蘭所致 澤倫斯基：要求參與調查釐清

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）一枚俄製飛彈15日落在靠烏克蘭邊境的波蘭小鎮造成兩死，美國、波蘭、北約初判為烏軍應對空襲所發射的防空導彈所致，但俄國須負最終責任；烏國總統澤倫斯基強調，飛彈「毫無疑問」非烏軍發射，要求烏國必須加入調查。

俄製飛彈墜波蘭一案，是俄烏戰爭以來首度有北約國家遭到波及，看似事涉三國，實則牽一髮而動全身。若為俄方攻擊北約國家，則波蘭可援引北約條約第4條，召集成員國進行集體協商；倘若情況升級動用第五條集體防禦，整個北約都將加入戰局。事關重大，牽扯國家及利益甚廣，因而各方態度保留，謹慎發言。

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根據CNN報導，根據波蘭政府的初步評估，這枚飛彈為舊式蘇聯製S-300飛彈，目前沒有證據顯示是俄方發射的，非常可能是烏克蘭防空部隊發射。15日當天，俄國正對烏克蘭發動一個多月來規模最大的飛彈攻擊，意圖摧毀當地電力基礎建設，逾90枚飛彈被烏軍至少打下70枚。

對波蘭政府的調查，白宮方面則表示充滿信心，且並未看到與波蘭政府調查結果相矛盾之處。白宮也強調，烏克蘭有權自我防衛，發動攻擊的俄國須對該起事件負最終責任。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）於美東時間16日召開記者會，奧斯汀說法與白宮一致，強調俄國要對這起事件負最終責任，他肯定波蘭政府的調查工作，並強調將與波蘭及北約等夥伴維持密切聯繫。

密利則表示，事發之後他試圖與俄國參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）進行對話未果，但他與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）對話多次，也與波蘭及幾個歐洲國家的國防首長對話過。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）16日晚間也與美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）見面交換意見，雙方將繼續就此案進行聯合調查。至於北約，則與波蘭及美國異口同聲，認為俄國須對該起事件負最終責任。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則在電視轉播的談話中表示：「我毫無疑問這不是我們的飛彈」，他強調。根據烏方軍事報告，那是俄國的飛彈，且未見證據顯示該飛彈落入波蘭為烏方所致。

對於烏方肇事的可能，澤倫斯基也坦言，若真為烏方所致，「那我們就必須道歉，畢竟我們是誠實的人」。

但澤倫斯基強調，希望確人所有細節與事實，因此要求烏克蘭專家必須參與國際調查的工作，並獲得所有數據。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）16日推特發文，強調烏方要求能夠立即進入爆炸地點，並表示已準備好遞交相關證據，證明該起事件是俄國所為，此外也要求夥伴提供判斷該起事件為烏克蘭防空飛彈的訊息。