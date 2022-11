國際初判墜波蘭飛彈為烏克蘭所致 澤倫斯基：要求參與調查釐清

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)一枚俄製飛彈15日落在靠烏克蘭邊境的波蘭小鎮造成兩死,美國、波蘭、北約初判為烏軍應對空襲所發射的防空導彈所致,但俄國須負最終責任;烏國總統澤倫斯基強調,飛彈「毫無疑問」非烏軍發射,要求烏國必須加入調查。

俄製飛彈墜波蘭一案,是俄烏戰爭以來首度有北約國家遭到波及,看似事涉三國,實則牽一髮而動全身。若為俄方攻擊北約國家,則波蘭可援引北約條約第4條,召集成員國進行集體協商;倘若情況升級動用第五條集體防禦,整個北約都將加入戰局。事關重大,牽扯國家及利益甚廣,因而各方態度保留,謹慎發言。

根據CNN報導,根據波蘭政府的初步評估,這枚飛彈為舊式蘇聯製S-300飛彈,目前沒有證據顯示是俄方發射的,非常可能是烏克蘭防空部隊發射。15日當天,俄國正對烏克蘭發動一個多月來規模最大的飛彈攻擊,意圖摧毀當地電力基礎建設,逾90枚飛彈被烏軍至少打下70枚。

對波蘭政府的調查,白宮方面則表示充滿信心,且並未看到與波蘭政府調查結果相矛盾之處。白宮也強調,烏克蘭有權自我防衛,發動攻擊的俄國須對該起事件負最終責任。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)及美軍參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)於美東時間16日召開記者會,奧斯汀說法與白宮一致,強調俄國要對這起事件負最終責任,他肯定波蘭政府的調查工作,並強調將與波蘭及北約等夥伴維持密切聯繫。

密利則表示,事發之後他試圖與俄國參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)進行對話未果,但他與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼(Valeriy Zaluzhny)對話多次,也與波蘭及幾個歐洲國家的國防首長對話過。

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)16日晚間也與美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)見面交換意見,雙方將繼續就此案進行聯合調查。至於北約,則與波蘭及美國異口同聲,認為俄國須對該起事件負最終責任。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)則在電視轉播的談話中表示:「我毫無疑問這不是我們的飛彈」,他強調。根據烏方軍事報告,那是俄國的飛彈,且未見證據顯示該飛彈落入波蘭為烏方所致。

對於烏方肇事的可能,澤倫斯基也坦言,若真為烏方所致,「那我們就必須道歉,畢竟我們是誠實的人」。

但澤倫斯基強調,希望確人所有細節與事實,因此要求烏克蘭專家必須參與國際調查的工作,並獲得所有數據。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會(National Security and Defence Council)秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)16日推特發文,強調烏方要求能夠立即進入爆炸地點,並表示已準備好遞交相關證據,證明該起事件是俄國所為,此外也要求夥伴提供判斷該起事件為烏克蘭防空飛彈的訊息。

