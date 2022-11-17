搶攻電動飛機市場！台灣水泥旗下能元科技奪得美國訂單

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）繼和英國Vertical Aerospace簽約後，台泥旗下能元科技(Molicel)與美國航空公司Archer Aviation昨(16)日共同宣布，Archer旗下最新款電動垂直起降飛行器eVTOL─Midnight，將使用能元科技生產的21700鋰三元高鎳電池，顯示該公司的電池大受歐、美國際客戶青睞。

Archer執行長Adam Goldstein表示，他們也很自豪能夠攜手能元科技，來實現航空業電動化的承諾，也讓每個人都能重新想像未來的移動方式。

能元科技總經理薛人禎表示，能元科技致力成為eVTOL應用領域領先企業的電池核心合作夥伴。他們擁有高性能動力電池技術、最先進的商業生產力和擴展計劃，可強化合作夥伴的關鍵價值。希望看到eVTOL Midnight對市場產生巨大影響。

根據摩根士丹利的研究數據，城市空中交通(UAM)市場預計到2050年價值將達到9兆美元，屆時可望成為下一個兵家必爭之地。台泥表示，Archer目前是全球資本額排名第二的eVTOL公司，今年獲美國聯合航空10 億美元的採購訂單及1000 萬美元的預付款，預計2024年取得美國聯邦航空總署（FAA）的飛安與技術查核認證，2025年生產約250輛電動飛機，並逐步擴大至每年生產約2000架電動飛機。

電動垂直起降飛行器(eVTOL)採電力驅動，在空中運行的碳排量趨近於零，比傳統燃油更安全、噪音更低、可靠性更高、成本更低且節能環保，且相較於地面運輸可大幅節省時間成本，因此各先進國家都將eVTOL視為未來國家發展的重要產業。

美國航空公司Archer Aviation專注於打造適合城市內旅行需求的電動垂直起降飛行器，旗下最新款eVTOL Midnight，使用高功率、低阻抗和擁有快速充放電能力的能元科技Molicel電池，只要短短充電10分鐘，即可執行32公里飛行里程，Molicel電池已經過千餘小時Archer飛行任務模型測試，壽命表現平均可達1萬旅次。

台泥還說，能元科技在電池業擁有領先業界經驗，以及位在高雄小港的全台首座超級電池工廠，年產能可達1.8GW，預定明年上半年完工試車投產，正式投產後電池產能大幅提升，是Archer決定與能元科技Molicel合作的關鍵因素。