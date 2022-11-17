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南韓人氣網漫「正年」女主以金泰梨為雛形　本人有望接演網友期待

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/11/17 11:58
金泰梨有望出演人氣網漫翻拍電視劇「正年」女主角（圖／截自IG@kimtaeri_official）

金泰梨有望出演人氣網漫翻拍電視劇「正年」女主角（圖／截自IG@kimtaeri_official）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「正年」為NAVER連載人氣網路漫畫，目前正計畫翻拍成電視劇，近日傳出金泰梨有望飾演女主角「正年」，掀起網友一陣討論。

金泰梨在出演韓劇「二十五，二十一」中，以精湛的演技成功飾演樂觀開朗的高中生後開始大紅，16日時金泰梨經紀公司表示，已收到了「正年」女主角「尹正年」一角的出演邀請，目前正在討論中。

根據韓媒報導，網路漫畫「正年」在連載期間獲得了許多人氣，南韓漫畫協會也曾評論該作品中，女主角精實幹練、充滿個性的一面，展現出強烈的女性敘事，拓展了網路漫畫的版圖。

該劇以1956年為背景，劇情描述女主角「尹正年」是一名為了成為富翁，而學習國劇的梅蘭國劇團研究生。她夢想成為一名國劇演員，該劇記錄著尹正年與團員們的成長故事。

「正年」將翻拍成電視劇的消息一出時，就有許多網友提議女主角由金泰梨飾演。對此，漫畫作家表示，他當初在構思女主角一角時，即是以電影「下女的誘惑中」金泰梨所飾演的角色為參考，若金泰梨確定出演，期待他能將「尹正年」一角高度還原。

聽到此一消息後，粉絲們紛紛表示「好期待，正年是我最愛的網路漫畫」、「這種相似度連原創作者都會很開心的」、「一定要看這部劇」、「值得期待」「太適合金泰梨了」，可見粉絲們都非常期待金泰梨能接演這部劇。

另外，金泰梨明年將以SBS韓劇「惡鬼」率先回歸，她在劇中飾演著被鬼纏身的女人，身旁不斷發生離奇死亡案件，看著身邊的人一個個死去，她決定與被五種神體圍繞，且具有陰陽眼的男子合作，一起調查真相。
南韓
網路漫畫
正年
金泰梨

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更新時間 : 2022-11-17 12:41 GMT+08:00

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